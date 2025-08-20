augusztus 20., szerda

István névnap

26°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendszeres játéklehetőség

1 órája

Szalai Attila lett a meccs embere a Trabzonspor elleni bajnokin

Címkék#Kasimpasa#Szalai Attila#labdarúgás

Teol.hu

Továbbra sem megy a 47-szeres válogatott védő, Szalai Attila új csapatának a pontvadászatban. A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Süper Lig) második fordulójának zárómérkőzésén a Kasimpasa otthon 1–0-s vereséget szenvedett a Trabzonsportól. 

Hesap.com Antalyaspor v Kasimpasa - Turkish Super Lig
Fotó: Anadolu via AFP

A nagyszülei révén tengelici kötődésű középső védő végig játszotta a találkozót, és sofascore.com osztályzata alapján nemcsak az isztambuli gárda legjobbja volt, hanem a meccs embere is lett (7.5). A 27 éves labdarúgó tízből hét párharcát vívta meg győztesen a földön, 89 százalékos pontossággal passzolt, és tíz hosszú indításából hat volt pontos. A Kasimpasa a nyári alapozó időszakban sem brillírozott: öt meccséből négyet elveszített. 
Szalai a német Hoffenheimtől egy évre kölcsönbe került a török együtteshez. Ez a második törökországi időszaka, hiszen 2021 és 2023 között a Fenerbahce kulcsembere volt, a szintén isztambuli csapatban minden sorozatot figyelembe véve 117 mérkőzésen hét gólig, illetve négy gólpasszig jutott. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu