Szalai Attila lett a meccs embere a Trabzonspor elleni bajnokin

Továbbra sem megy a 47-szeres válogatott védő, Szalai Attila új csapatának a pontvadászatban. A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Süper Lig) második fordulójának zárómérkőzésén a Kasimpasa otthon 1–0-s vereséget szenvedett a Trabzonsportól.

Fotó: Anadolu via AFP

A nagyszülei révén tengelici kötődésű középső védő végig játszotta a találkozót, és sofascore.com osztályzata alapján nemcsak az isztambuli gárda legjobbja volt, hanem a meccs embere is lett (7.5). A 27 éves labdarúgó tízből hét párharcát vívta meg győztesen a földön, 89 százalékos pontossággal passzolt, és tíz hosszú indításából hat volt pontos. A Kasimpasa a nyári alapozó időszakban sem brillírozott: öt meccséből négyet elveszített.

Szalai a német Hoffenheimtől egy évre kölcsönbe került a török együtteshez. Ez a második törökországi időszaka, hiszen 2021 és 2023 között a Fenerbahce kulcsembere volt, a szintén isztambuli csapatban minden sorozatot figyelembe véve 117 mérkőzésen hét gólig, illetve négy gólpasszig jutott.