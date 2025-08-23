Új korszak küszöbén a szekszárdi női futball – szezonbeharangozó

A női labdarúgás Magyarországon még mindig keresi a maga méltó helyét. Hiába a válogatott eredményei, a klubok utánpótlásszinten végzett kitartó munkája, a sportág elfogadottsága korlátozott, és a figyelem ritkán éri el azt a szintet, amit a pályán nyújtott teljesítmény indokolna. Tolna vármegyében a Szekszárd FC évek óta elkötelezetten dolgozik a lányok és asszonyok futballjának fejlesztésén, és miközben eredményeikkel rendre bizonyítanak, a sportág továbbra is csendesebb figyelem mellett halad előre.

Vágó Attila személyében új vezetőedzővel vág neki az idénynek a Szekszárd FC

Fotó: Makovics Kornél

Egy kicsiny vármegye, egy kisvárosi egyesület esetében az a tény, hogy évek óta meg tud ragadni a legmagasabb osztályban, kifejezetten szép eredmény. Az előző három idény során Micskó Márk irányítása alatt mindegyik alkalommal tizedik lett a vármegyeszékhely csapata, amire aligha lehetett panasz a körülmények ismeretében. Ezúttal azonban sok szempontból lehet azt mondani, hogy ezen a nyáron egy új fejezet vette kezdetét.

Új tulajdonos, új távlatok

Július második felében Kárpáti Zoltán, a Szekszárdi Utánpótlás-nevelő Football Club ügyvezetője és Kószó Ádám, az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar üzletember aláírták a szekszárdi egyesület által tulajdonolt Sz. Women’s Kft. megvételéről szóló szerződést. Ezzel világossá vált, hogy új időszámítás kezdődik a klub életében. Az új tulajdonos a klub honlapján megjelenő interjújában elárulta, hogy nagyszabású projektet tervez elindítani, ami jócskán túlmutat a helyi közegen, ugyanakkor elsősorban mégis nekik szól.

Szeretnénk egy »új Telkit« építeni, kizárólag női felnőtt és utánpótlás-játékosok részére. Természetesen a mi csapatunk is otthonának hívja majd, de ez nemcsak rólunk szól. A cél az, hogy ez a központ minden magyar női futballista előtt nyitva álljon – bárhonnan jöjjön is.

Ez persze egy jövőbeni terv, de remekül prezentálja, hogy mennyire hosszú távon gondolkodik az új tulajdonos. Visszatérve azonban a közelmúltra: mivel Micskó Márk nem kapott új szerződést a 2025–2026-os idényre, szükség volt egy új vezetőedzőre. Egy olyan szakemberre, aki az épülő projekt arcát adhatja, akivel minden fontos szereplőt meg lehet győzni arról, hogy érdemes csatlakozni.