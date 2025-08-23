augusztus 23., szombat

Bence névnap

13°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi sport

54 perce

Új korszak küszöbén a szekszárdi női futball – szezonbeharangozó

Címkék#Szekszárdi UFC#Simple Női Liga NB I#Kószó Ádám

Mozgalmas nyarat zárt a Szekszárd FC, ahol a tulajdonosváltást követően megkezdődött egy nagyobb szabású projekt felépítése. A csapat irányítását Vágó Attila, a magyar női futball ismert szakembere vette át, akitől új játékstílust és eredményesebb szereplést remélhetnek a szurkolók a megyeszékhelyen.

Ellenbruch Zsolt

A női labdarúgás Magyarországon még mindig keresi a maga méltó helyét. Hiába a válogatott eredményei, a klubok utánpótlásszinten végzett kitartó munkája, a sportág elfogadottsága korlátozott, és a figyelem ritkán éri el azt a szintet, amit a pályán nyújtott teljesítmény indokolna. Tolna vármegyében a Szekszárd FC évek óta elkötelezetten dolgozik a lányok és asszonyok futballjának fejlesztésén, és miközben eredményeikkel rendre bizonyítanak, a sportág továbbra is csendesebb figyelem mellett halad előre.

Vágó Attila személyében új vezetőedzővel vág neki az idénynek a Szekszárd FC
Fotó: Makovics Kornél

Egy kicsiny vármegye, egy kisvárosi egyesület esetében az a tény, hogy évek óta meg tud ragadni a legmagasabb osztályban, kifejezetten szép eredmény. Az előző három idény során Micskó Márk irányítása alatt mindegyik alkalommal tizedik lett a vármegyeszékhely csapata, amire aligha lehetett panasz a körülmények ismeretében. Ezúttal azonban sok szempontból lehet azt mondani, hogy ezen a nyáron egy új fejezet vette kezdetét.

Új tulajdonos, új távlatok

Július második felében Kárpáti Zoltán, a Szekszárdi Utánpótlás-nevelő Football Club ügyvezetője és Kószó Ádám, az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar üzletember aláírták a szekszárdi egyesület által tulajdonolt Sz. Women’s Kft. megvételéről szóló szerződést. Ezzel világossá vált, hogy új időszámítás kezdődik a klub életében. Az új tulajdonos a klub honlapján megjelenő interjújában elárulta, hogy nagyszabású projektet tervez elindítani, ami jócskán túlmutat a helyi közegen, ugyanakkor elsősorban mégis nekik szól.

Szeretnénk egy »új Telkit« építeni, kizárólag női felnőtt és utánpótlás-játékosok részére. Természetesen a mi csapatunk is otthonának hívja majd, de ez nemcsak rólunk szól. A cél az, hogy ez a központ minden magyar női futballista előtt nyitva álljon – bárhonnan jöjjön is.

Ez persze egy jövőbeni terv, de remekül prezentálja, hogy mennyire hosszú távon gondolkodik az új tulajdonos. Visszatérve azonban a közelmúltra: mivel Micskó Márk nem kapott új szerződést a 2025–2026-os idényre, szükség volt egy új vezetőedzőre. Egy olyan szakemberre, aki az épülő projekt arcát adhatja, akivel minden fontos szereplőt meg lehet győzni arról, hogy érdemes csatlakozni.

Vágó Attila érkezése: név, amely nyitotta a kapukat

A választás végül a korábbi szövetségi kapitányra, Vágó Attilára esett. A klub honlapjának adott interjúban Kószó Ádám elmondta: Vágó Fanny győzte meg őt arról, hogy a rutinos edző a megfelelő ember a feladatra. Majd egy videóüzenetében így fogalmazott a közösség felé:

Sok sz.rt kaptam, hogy miért hoztuk őt Szekszárdra, kérdezték, miért rá esett a választás. Azt gondolom, hogy a megfelelő személyt sikerült megtalálnunk erre a feladatra. Hiszünk benne, a tudásában és a tapasztalatában. Amióta itt van, nagyszerű a légkör a pályán és az öltözőben, azt gondoljuk, ő az, aki meg tudja valósítani azokat a célokat, amelyeket szeretnénk elérni.

El kell ismerni: a tapasztalt szakember már alighanem túl van vezetőedzői pályafutása legszebb évein, de éppen ez tette lehetővé, hogy a Szekszárd megszerezze. A kinevezése közel sem az a kizárólag szakmai érvek alapján meghozott döntés volt, amit a modern futballban megszokhattunk, de be kell látni: itt nem is ez volt a realitás. A klubnak azonnali előrelépésre volt szüksége, hiszen egy hároméves minta már megmutatta, mire képes a keret.

Vágó érkezése kulcsfontosságú volt a csapat megerősítésében. Az ő neve és szakmai tekintélye révén sikerült visszacsábítani egyes futballistákat, valamint megszerezni több fiatal tehetséget, akik fővárosi klubokat hagytak ott a felnőttlabdarúgásba való berobbanás reményében. Mellettük olyan rutinos játékosok is a szekszárdi projekt mellett döntöttek, mint Gelb Mónika, akinek élvonalbeli tapasztalata sokat segíthet a fiatal csapatnak. Az U17-es válogatott Filep Zsuzsa szavaiból pedig az is kiderül, mekkora vonzerőt jelentett a neves edző személye:

Vágó Attila személye miatt – nagyon sokat lehet tőle tanulni.

Stílusváltás és új korszak reménye

Az átigazolások mellett az is nyilvánvaló, hogy Szekszárdon szemléletváltás történt. Bár a Simple Női Liga NB I élvonalában a két legkisebb város képviseletében Budaörs és Szekszárd szerepel, a tolnai klub helyzete speciális: ide nehéz elcsábítani a nagyvárosi élethez szokott játékosokat. Ezért is beszédes Jáhn Klaudia nyilatkozata, aki régóta a csapat tagja, mégis új erőt érez:

Az idei szezonra teljesen új szemlélettel érkeztem: sokkal motiváltabbnak, elszántabbnak érzem magam, és úgy érzem, hogy egy új lendület visz előre. A célkitűzések komolyabbak, a háttér stabil, és minden jel arra mutat, hogy egy tudatosabb, hosszú távra tervező munkafolyamat indult el. Ez engem is inspirál, és erőt ad a mindennapokban.

A felkészülési mérkőzéseken és a csapaton belülről kiszivárgó információk alapján is látszik, hogy az új edző remek motivátor. Céltudatosan érkezett meg Szekszárdra, pontos elképzelésekkel arról, milyen futballt szeretne játszatni a csapattal. A labdabirtoklásra épülő játék, amelyet direkt támadásokkal fűszerez, a magasra feltolt letámadás, amely szükség esetén mély védekezésbe vált, mind jelentős váltást jelentenek a korábbiakhoz képest – akárcsak a pontrúgások terén bemutatott variációk.

Fotó: Makovics Kornel

Ez elméletben kifejezetten ígéretes, a megvalósítás azonban már más kérdés. A felkészülés során is látszott, hogy a lányok keményen dolgoznak azért, hogy az edzői elképzelések visszaköszönjenek a pályán. A legfőbb kérdés Vágó alkalmazkodókészsége lehet, hiszen bár erősödött a keret, még mindig nem reális forgatókönyv, hogy a csapat majd rá tudja erőltetni akaratát az ellenfélre a legtöbb mérkőzésen. Nyári találkozókon is akadt példa erre, és bár messzemenő következtetéseket nem szabad levonni a felkészülési meccsekből, a bajnokságban is lehet hasonló helyzetekre számítani – így egyelőre marad a bizakodás, hogy a vezetőedző valóban mindenre felkészült.

Mindenesetre jó látni szurkolói és szakmai szemmel is, hogy Szekszárdon elindult valami, ami több szeretne lenni annál, mint ami eddig volt. Egy új korszak kezdetén jár a klub, ahol a tervek nagyszabásúak, a célok hosszú távra mutatnak, és a közeg is bizakodó. A vezetők nem titkoltan egy olyan mintaprojektben gondolkodnak, amely egyszerre kínál lehetőséget a tehetséges lányoknak, erősíti a női futball presztízsét, és közösségi szinten is példát mutathat. Számunkra sem marad más hátra, mint szurkolni a csapatnak, hogy a pályán és azon kívül is sikerrel írja tovább ezt az új fejezetet.

A felkészülés végén jár a Szekszárd FC

Fotók: Makovics Kornél

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu