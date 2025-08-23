54 perce
Új korszak küszöbén a szekszárdi női futball – szezonbeharangozó
Mozgalmas nyarat zárt a Szekszárd FC, ahol a tulajdonosváltást követően megkezdődött egy nagyobb szabású projekt felépítése. A csapat irányítását Vágó Attila, a magyar női futball ismert szakembere vette át, akitől új játékstílust és eredményesebb szereplést remélhetnek a szurkolók a megyeszékhelyen.
A női labdarúgás Magyarországon még mindig keresi a maga méltó helyét. Hiába a válogatott eredményei, a klubok utánpótlásszinten végzett kitartó munkája, a sportág elfogadottsága korlátozott, és a figyelem ritkán éri el azt a szintet, amit a pályán nyújtott teljesítmény indokolna. Tolna vármegyében a Szekszárd FC évek óta elkötelezetten dolgozik a lányok és asszonyok futballjának fejlesztésén, és miközben eredményeikkel rendre bizonyítanak, a sportág továbbra is csendesebb figyelem mellett halad előre.
Egy kicsiny vármegye, egy kisvárosi egyesület esetében az a tény, hogy évek óta meg tud ragadni a legmagasabb osztályban, kifejezetten szép eredmény. Az előző három idény során Micskó Márk irányítása alatt mindegyik alkalommal tizedik lett a vármegyeszékhely csapata, amire aligha lehetett panasz a körülmények ismeretében. Ezúttal azonban sok szempontból lehet azt mondani, hogy ezen a nyáron egy új fejezet vette kezdetét.
Új tulajdonos, új távlatok
Július második felében Kárpáti Zoltán, a Szekszárdi Utánpótlás-nevelő Football Club ügyvezetője és Kószó Ádám, az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar üzletember aláírták a szekszárdi egyesület által tulajdonolt Sz. Women’s Kft. megvételéről szóló szerződést. Ezzel világossá vált, hogy új időszámítás kezdődik a klub életében. Az új tulajdonos a klub honlapján megjelenő interjújában elárulta, hogy nagyszabású projektet tervez elindítani, ami jócskán túlmutat a helyi közegen, ugyanakkor elsősorban mégis nekik szól.
Szeretnénk egy »új Telkit« építeni, kizárólag női felnőtt és utánpótlás-játékosok részére. Természetesen a mi csapatunk is otthonának hívja majd, de ez nemcsak rólunk szól. A cél az, hogy ez a központ minden magyar női futballista előtt nyitva álljon – bárhonnan jöjjön is.
Ez persze egy jövőbeni terv, de remekül prezentálja, hogy mennyire hosszú távon gondolkodik az új tulajdonos. Visszatérve azonban a közelmúltra: mivel Micskó Márk nem kapott új szerződést a 2025–2026-os idényre, szükség volt egy új vezetőedzőre. Egy olyan szakemberre, aki az épülő projekt arcát adhatja, akivel minden fontos szereplőt meg lehet győzni arról, hogy érdemes csatlakozni.
Vágó Attila érkezése: név, amely nyitotta a kapukat
A választás végül a korábbi szövetségi kapitányra, Vágó Attilára esett. A klub honlapjának adott interjúban Kószó Ádám elmondta: Vágó Fanny győzte meg őt arról, hogy a rutinos edző a megfelelő ember a feladatra. Majd egy videóüzenetében így fogalmazott a közösség felé:
Sok sz.rt kaptam, hogy miért hoztuk őt Szekszárdra, kérdezték, miért rá esett a választás. Azt gondolom, hogy a megfelelő személyt sikerült megtalálnunk erre a feladatra. Hiszünk benne, a tudásában és a tapasztalatában. Amióta itt van, nagyszerű a légkör a pályán és az öltözőben, azt gondoljuk, ő az, aki meg tudja valósítani azokat a célokat, amelyeket szeretnénk elérni.
El kell ismerni: a tapasztalt szakember már alighanem túl van vezetőedzői pályafutása legszebb évein, de éppen ez tette lehetővé, hogy a Szekszárd megszerezze. A kinevezése közel sem az a kizárólag szakmai érvek alapján meghozott döntés volt, amit a modern futballban megszokhattunk, de be kell látni: itt nem is ez volt a realitás. A klubnak azonnali előrelépésre volt szüksége, hiszen egy hároméves minta már megmutatta, mire képes a keret.
Vágó érkezése kulcsfontosságú volt a csapat megerősítésében. Az ő neve és szakmai tekintélye révén sikerült visszacsábítani egyes futballistákat, valamint megszerezni több fiatal tehetséget, akik fővárosi klubokat hagytak ott a felnőttlabdarúgásba való berobbanás reményében. Mellettük olyan rutinos játékosok is a szekszárdi projekt mellett döntöttek, mint Gelb Mónika, akinek élvonalbeli tapasztalata sokat segíthet a fiatal csapatnak. Az U17-es válogatott Filep Zsuzsa szavaiból pedig az is kiderül, mekkora vonzerőt jelentett a neves edző személye:
Vágó Attila személye miatt – nagyon sokat lehet tőle tanulni.
Stílusváltás és új korszak reménye
Az átigazolások mellett az is nyilvánvaló, hogy Szekszárdon szemléletváltás történt. Bár a Simple Női Liga NB I élvonalában a két legkisebb város képviseletében Budaörs és Szekszárd szerepel, a tolnai klub helyzete speciális: ide nehéz elcsábítani a nagyvárosi élethez szokott játékosokat. Ezért is beszédes Jáhn Klaudia nyilatkozata, aki régóta a csapat tagja, mégis új erőt érez:
Az idei szezonra teljesen új szemlélettel érkeztem: sokkal motiváltabbnak, elszántabbnak érzem magam, és úgy érzem, hogy egy új lendület visz előre. A célkitűzések komolyabbak, a háttér stabil, és minden jel arra mutat, hogy egy tudatosabb, hosszú távra tervező munkafolyamat indult el. Ez engem is inspirál, és erőt ad a mindennapokban.
A felkészülési mérkőzéseken és a csapaton belülről kiszivárgó információk alapján is látszik, hogy az új edző remek motivátor. Céltudatosan érkezett meg Szekszárdra, pontos elképzelésekkel arról, milyen futballt szeretne játszatni a csapattal. A labdabirtoklásra épülő játék, amelyet direkt támadásokkal fűszerez, a magasra feltolt letámadás, amely szükség esetén mély védekezésbe vált, mind jelentős váltást jelentenek a korábbiakhoz képest – akárcsak a pontrúgások terén bemutatott variációk.
Ez elméletben kifejezetten ígéretes, a megvalósítás azonban már más kérdés. A felkészülés során is látszott, hogy a lányok keményen dolgoznak azért, hogy az edzői elképzelések visszaköszönjenek a pályán. A legfőbb kérdés Vágó alkalmazkodókészsége lehet, hiszen bár erősödött a keret, még mindig nem reális forgatókönyv, hogy a csapat majd rá tudja erőltetni akaratát az ellenfélre a legtöbb mérkőzésen. Nyári találkozókon is akadt példa erre, és bár messzemenő következtetéseket nem szabad levonni a felkészülési meccsekből, a bajnokságban is lehet hasonló helyzetekre számítani – így egyelőre marad a bizakodás, hogy a vezetőedző valóban mindenre felkészült.
Mindenesetre jó látni szurkolói és szakmai szemmel is, hogy Szekszárdon elindult valami, ami több szeretne lenni annál, mint ami eddig volt. Egy új korszak kezdetén jár a klub, ahol a tervek nagyszabásúak, a célok hosszú távra mutatnak, és a közeg is bizakodó. A vezetők nem titkoltan egy olyan mintaprojektben gondolkodnak, amely egyszerre kínál lehetőséget a tehetséges lányoknak, erősíti a női futball presztízsét, és közösségi szinten is példát mutathat. Számunkra sem marad más hátra, mint szurkolni a csapatnak, hogy a pályán és azon kívül is sikerrel írja tovább ezt az új fejezetet.
Fotók: Makovics Kornél