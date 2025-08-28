augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

29°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III-as foci

1 órája

Ha négyszer kihagyja, az ötödikhez is odaáll a szekszárdi ítélet-végrehajtó

Címkék#Szekszárdi UFC#FC Nagykanizsa#NB III-as foci#Arena Ármin#labdarúgás

Nemcsak az ötödik forduló, hanem talán az ősz legnagyobb meglepetését hozta a hétközi játéknap az NB III-as focibajnokságban. A Szekszárdi UFC nagy skalpot szerzett.

Balázs László

A Szekszárdi UFC nagy meglepetésre hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a címvédő, a forduló előtt veretlenül a tabella élén álló FC Nagykanizsa együttesét. 

Arena Ármin és a Szekszárdi UFC bravúros győzelmet aratott a Nagykanizsa ellen
Arena Ármin és a Szekszárdi UFC bravúros győzelmet aratott a Nagykanizsa ellen
Fotó: Makovics Kornel

A vendégek az első félidőben hosszú, védelem mögé belőtt labdákkal próbáltak veszélyeztetni, úgy gondolom, nem jelentettek sok veszélyt a kapunkra – mondta a 11-esből győztes találatot jegyző hazai támadó, Arena Ármin. – Büntetőből ugyan vezetést szereztek, de talán az első 45 percben mindössze egyetlen »százas« ziccere volt a piros-fehéreknek. A szünetben az hangzott el az öltözőben, hogy maradjunk meccsben, hiszen ha gólt tudnánk szerezni, akkor nyílt marad az összecsapás. Az egyenlítő találatunk lendületet adott, sikerült hamar, hat perc alatt megfordítani a találkozó állását. Az összképet tekintve megérdemelten nyertünk.”

Az UFC kijelölt tizenegyesrúgója az új szezonban a harmadik büntetőjéhez állhatott oda. A Pénzügyőr elleni kupameccsen a hosszabbításban hibázott, a Dombóvár FC elleni megyei rangadón nem hibázott. 

„Nem szoktam túlgondolni a tizenegyes szituációkat. Ha négyszer kihagyom, az ötödikhez is odaállok – tette hozzá a 29 éves szekszárdi támadó, aki korábban mindig védőként vagy középpályásként szerepelt csapatában, s a 2024/2025-ös szezon óta játszik támadóként. 

A Szekszárdi UFC hétvégén az újonc Balatonlelle otthonában játszik

A Szekszárd tavaly épphogy bennmaradt az NB III-ban. Az új szezon előtt jó bajnoki kezdést vizionáltak, az öt forduló alatt megszerzett tíz pontra lehet alapozni a jövőben. 

„Tavaly tizenöt forduló után mindössze tizenhárom ponttal álltunk a kiesést jelentő 14. helyen. Ehhez képest parádés a szezonkezdetünk – felelte Arena Ármin. – Az öltözőben is felszabadultabb a hangulat, összetartó közösség vagyunk, igazi csapatként funkcionálunk a pályán és azon kívül is. Edzőnk, Juhász Máté passzol a közeghez, ha kell, támogat minket, nagyon jól összefogja a csapatot, nem csak irányít, motivál is.  
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu