Ha négyszer kihagyja, az ötödikhez is odaáll a szekszárdi ítélet-végrehajtó

A Szekszárdi UFC nagy meglepetésre hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a címvédő, a forduló előtt veretlenül a tabella élén álló FC Nagykanizsa együttesét.

Arena Ármin és a Szekszárdi UFC bravúros győzelmet aratott a Nagykanizsa ellen

Fotó: Makovics Kornel

„A vendégek az első félidőben hosszú, védelem mögé belőtt labdákkal próbáltak veszélyeztetni, úgy gondolom, nem jelentettek sok veszélyt a kapunkra – mondta a 11-esből győztes találatot jegyző hazai támadó, Arena Ármin. – Büntetőből ugyan vezetést szereztek, de talán az első 45 percben mindössze egyetlen »százas« ziccere volt a piros-fehéreknek. A szünetben az hangzott el az öltözőben, hogy maradjunk meccsben, hiszen ha gólt tudnánk szerezni, akkor nyílt marad az összecsapás. Az egyenlítő találatunk lendületet adott, sikerült hamar, hat perc alatt megfordítani a találkozó állását. Az összképet tekintve megérdemelten nyertünk.”

Az UFC kijelölt tizenegyesrúgója az új szezonban a harmadik büntetőjéhez állhatott oda. A Pénzügyőr elleni kupameccsen a hosszabbításban hibázott, a Dombóvár FC elleni megyei rangadón nem hibázott.

„Nem szoktam túlgondolni a tizenegyes szituációkat. Ha négyszer kihagyom, az ötödikhez is odaállok – tette hozzá a 29 éves szekszárdi támadó, aki korábban mindig védőként vagy középpályásként szerepelt csapatában, s a 2024/2025-ös szezon óta játszik támadóként.

A Szekszárdi UFC hétvégén az újonc Balatonlelle otthonában játszik

A Szekszárd tavaly épphogy bennmaradt az NB III-ban. Az új szezon előtt jó bajnoki kezdést vizionáltak, az öt forduló alatt megszerzett tíz pontra lehet alapozni a jövőben.

„Tavaly tizenöt forduló után mindössze tizenhárom ponttal álltunk a kiesést jelentő 14. helyen. Ehhez képest parádés a szezonkezdetünk – felelte Arena Ármin. – Az öltözőben is felszabadultabb a hangulat, összetartó közösség vagyunk, igazi csapatként funkcionálunk a pályán és azon kívül is. Edzőnk, Juhász Máté passzol a közeghez, ha kell, támogat minket, nagyon jól összefogja a csapatot, nem csak irányít, motivál is.

