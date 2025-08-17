Szekszárdiak is ökölre mentek a Hősök terén

Centenáriumát ünnepelte a Magyar Ökölvívó Szövetség. Ebből az alkalomból szombaton ment a pofonosztás a Hősök terén felállított három ringben. A magyar boksz elmúlt évtizedeinek legjobbjai a majdnem negyvenfokos hőséggel is megbirkóztak. A Szekszárdi UNIO Boksz Team két versenyzővel képviseltette magát a bokszünnepen.

Orsós István (balra), Könyves Lorenzo, Könyves Eduárd és Halász Gábor

Forrás: Beküldött fotó

Könyves Lorenzo a második menetben TKO-val győzött. Halász Gábor edző elmondta, az ökölvívás egykori és jelenlegi csillagai ezúttal önmaguk és a nézők szórakoztatásában jeleskedtek. Szakmailag is nagyon hasznos volt a gála, többek között Dariusz Michalczewskivel, Erdei Zsolttal és a főszervező Kovács Istvánnal is tudott beszélgetni arról, hogy a közelmúltban alapos ráncfelvarráson átesett sportágban teljesen új időszámítás kezdődött. A bokszrajongók a fővárosi rendezvényen is tapasztalhatták, hogy a feltámadás látványos jeleit mutatja a magyar ökölvívás.