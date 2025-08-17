augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

29°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boksz örömünnep

1 órája

Szekszárdiak is ökölre mentek a Hősök terén

Címkék#Kovács István#boksz#Halász Gábor

Balázs László

Centenáriumát ünnepelte a Magyar Ökölvívó Szövetség. Ebből az alkalomból szombaton ment a pofonosztás a Hősök terén felállított három ringben. A magyar boksz elmúlt évtizedeinek legjobbjai a majdnem negyvenfokos hőséggel is megbirkóztak. A Szekszárdi UNIO Boksz Team két versenyzővel képviseltette magát a bokszünnepen.

Orsós István (balra), Könyves Lorenzo, Könyves Eduárd és Halász Gábor
Forrás: Beküldött fotó

Könyves Lorenzo a második menetben TKO-val győzött. Halász Gábor edző elmondta, az ökölvívás egykori és jelenlegi csillagai ezúttal önmaguk és a nézők szórakoztatásában jeleskedtek. Szakmailag is nagyon hasznos volt a gála, többek között Dariusz Michalczewskivel, Erdei Zsolttal és a főszervező Kovács Istvánnal is tudott beszélgetni arról, hogy a közelmúltban alapos ráncfelvarráson átesett sportágban teljesen új időszámítás kezdődött. A bokszrajongók a fővárosi rendezvényen is tapasztalhatták, hogy a feltámadás látványos jeleit mutatja a magyar ökölvívás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu