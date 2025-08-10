Szekszárdon tudják, mennyire fontos a jó szezonkezdet (képgalériával)

Tikkasztó melegben feszült egymásnak az első két fordulóban négy pontot gyűjtő Szekszárd és a szezonban még nyeretlen, egy pontos PTE-PEAC. A Tolna vármegyei alakulat az idény eddigi három összecsapásán már bizonyította, hogy bizonyos periódusokban egészen magas szintű játékra képes. Emiatt joggal lehetett várni, hogy jó formában, tétmeccsen is visszavághat a felkészülési időszakban elszenvedett súlyos vereségért a pécsieknek.

Paksi Dániel (45) gólt lőtt a PEAC ellen. Fotó: Denes Martonfai

A találkozó elején mindkét fél inkább kockázatkerülően futballozott, hátulról próbálta járatni a labdát. Ez aligha vetítette előre, hogy gyorsan gól születik, ám mégis így történt. Az első komoly lehetőség a hazaiak előtt adódott: egy pontrúgás utáni kavarodás során többször is célba vehették a baranyaiak kapuját. Ekkor még kimaradt a helyzet, de alig egy perccel később, egy bedobást követően újabb zűrzavar alakult ki a vendégkapu előtt, amelynek végén Lékó Roland reagált a leggyorsabban, és pontosan fejezte be az akciót.

A vezetés birtokában a Szekszárd folytathatta a pragmatikus játékát, kissé defenzívebb felfogásban: kompakt szerkezetével lezárta a széleket, ahol a pécsiek próbálkoztak, és közben a direkt támadásépítésekre, gyors átmenetekre helyezte a hangsúlyt. Ez feküdt is a hazaiaknak, akik a mélységi beindulások révén több alkalommal is egyetlen hosszú indítással kerültek versenyhelyzetbe. Bár ezekből eleinte nem sikerült betalálni, a félidő hajrájában összejött az áttörés. Egy remek akció végén a jobb oldalon Sütő Endre csapta be védőjét, majd pontosan centerezett, és Paksi Dániel közelről megduplázta az előnyt. A szünetbeli kétgólos különbség jól tükrözte a játék képét.

A fordulás után Fazekas András cserékkel próbált életet lehelni csapatába, és ez azonnal hatott: alig egy perc telt el, amikor egy súlyos védelmi hiba után Pressing lecsapott a hazagurított labdára, majd higgadtan a kapuba passzolt. A PEAC megérezte a lehetőséget, és a következő percekben többször is megnyerte a párharcokat a széleken, az egyenlítésre is akadt esély, de nem tudtak élni ezzel.