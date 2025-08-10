50 perce
Szekszárdon tudják, mennyire fontos a jó szezonkezdet (képgalériával)
Harmadik meccsén második győzelmét aratta a Szekszárdi UFC az NB III-as focibajnokságban.
Tikkasztó melegben feszült egymásnak az első két fordulóban négy pontot gyűjtő Szekszárd és a szezonban még nyeretlen, egy pontos PTE-PEAC. A Tolna vármegyei alakulat az idény eddigi három összecsapásán már bizonyította, hogy bizonyos periódusokban egészen magas szintű játékra képes. Emiatt joggal lehetett várni, hogy jó formában, tétmeccsen is visszavághat a felkészülési időszakban elszenvedett súlyos vereségért a pécsieknek.
A találkozó elején mindkét fél inkább kockázatkerülően futballozott, hátulról próbálta járatni a labdát. Ez aligha vetítette előre, hogy gyorsan gól születik, ám mégis így történt. Az első komoly lehetőség a hazaiak előtt adódott: egy pontrúgás utáni kavarodás során többször is célba vehették a baranyaiak kapuját. Ekkor még kimaradt a helyzet, de alig egy perccel később, egy bedobást követően újabb zűrzavar alakult ki a vendégkapu előtt, amelynek végén Lékó Roland reagált a leggyorsabban, és pontosan fejezte be az akciót.
A vezetés birtokában a Szekszárd folytathatta a pragmatikus játékát, kissé defenzívebb felfogásban: kompakt szerkezetével lezárta a széleket, ahol a pécsiek próbálkoztak, és közben a direkt támadásépítésekre, gyors átmenetekre helyezte a hangsúlyt. Ez feküdt is a hazaiaknak, akik a mélységi beindulások révén több alkalommal is egyetlen hosszú indítással kerültek versenyhelyzetbe. Bár ezekből eleinte nem sikerült betalálni, a félidő hajrájában összejött az áttörés. Egy remek akció végén a jobb oldalon Sütő Endre csapta be védőjét, majd pontosan centerezett, és Paksi Dániel közelről megduplázta az előnyt. A szünetbeli kétgólos különbség jól tükrözte a játék képét.
A fordulás után Fazekas András cserékkel próbált életet lehelni csapatába, és ez azonnal hatott: alig egy perc telt el, amikor egy súlyos védelmi hiba után Pressing lecsapott a hazagurított labdára, majd higgadtan a kapuba passzolt. A PEAC megérezte a lehetőséget, és a következő percekben többször is megnyerte a párharcokat a széleken, az egyenlítésre is akadt esély, de nem tudtak élni ezzel.
Szekszárdi UFC–PTE-PEAC 3–1Fotók: Kiss Albert
Ekkor Juhász Máté próbálta megnyugtatni a legénységét, akik a tempó lassításával, a labda kontrollálásával törték meg a vendégek lendületét. Ez a taktika működött, egészen addig, amíg Paksi Dániel fegyelmezetlensége miatt emberhátrányba nem került a Szekszárd. A hátralévő bő fél órát így jóval nehezebbnek tűnt átvészelni. Bár eleinte még akadtak hazai támadások, fokozatosan beszorultak saját térfelükre a Tolna vármegyeiek, a PEAC viszont komoly helyzetet nem tudott kidolgozni.
Ahogy telt az idő, a vendégek egyre idegesebbé váltak, a kapkodás pedig rossz döntéseket és pontatlan befejezéseket eredményezett. Bognár Zsoltnak így szinte egyetlen védése sem akadt a hajrában, és egyre valószínűbbnek tűnt, hogy a szekszárdiak megőrzik minimális előnyüket. Végül nemcsak megőrizték, hanem a mérkőzés utolsó pillanatában meg is oldották azt: egy felszabadítás után Péter Bence a kapuját messze elhagyó pécsi hálóőr felett ívelt a hálóba, beállítva a 3–1-es végeredményt. A nagyot küzdő Szekszárd így továbbra is veretlenül, immár hét ponttal áll a bajnoki tabellán.
Délnyugati-csoport, 3. forduló
Szekszárdi UFC–PTE-PEAC 3–1 (2–0). Szekszárd, v.: Kakuk. Szekszárd: Bognár Zs.– Füredi, Sütő (Péter D., 72.), László M., Ágics, Tanos– Major, Lékó (Lerch, 69.), Lajkó, Bartha– Paksi. Edző: Juhász Máté. Gólszerző: Lékó (9.), Paksi (40.), Péter (93.), illetve Pressing (46.). Kiállítva: Paksi (60.).