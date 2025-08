Szerb csapatot győzött le az alakulóban lévő Szekszárd

Az elképzelés tehát világosan tetten érhető volt, ugyanakkor a kivitelezés sokszor döcögött. Nem mindig sikerült hatékonyan magukra húzniuk a vajdasági játékosokat – vagy ha igen, akkor sok volt a labdavesztés és a kapkodó megoldás –, majd progresszívan előrejuttatni a labdát. A középpályán sok volt a pontatlanság, míg a támadóharmadban jellemzően rossz döntések zárták le idő előtt az akciókat. Ennek ellenére akadtak olyan szituációk is, amikor sikerült a gyakorlatban is kivitelezni azt, amit elméleti szinten már leoktatott a szakmai stáb. Egyed Kata találata is egy szépen végigvitt akció eredménye lett: egy bal oldali támadás végén közelről juttatta a kapuba a labdát.

Hasonló kép rajzolódott ki a pontrúgásoknál is. A különféle variációk előkészítettsége többnyire csak az alapokig jutott, így kevésszer tudtak valódi veszélyt kialakítani a vendégek kapuja előtt. Mindezek ellenére az, hogy a csapat törekszik a változatosságra és tudatos megoldásokat próbál alkalmazni, már önmagában előrelépés a korábbi évek sokszor ad hoc elképzeléseihez képest. Ezen a téren még szükség van némi gyakorlásra, de a biztató jelek ott voltak, amikre lehet alapozni.