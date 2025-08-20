1 órája
Felemás eredmények és rossz tendenciák – TAO-program Tolna vármegyében
Növekvő versenyengedélyek, csökkenő labdarúgócsapatok, rossz tendenciák. Így lehetne kulcsszavakban összefoglalni a Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerének hatásait a magyar labdarúgásban és Tolna vármegye futballjában is, mely a befolyó összegek ellenére is egyre nehezebben tartja magát életben.
A magyar labdarúgás államosított verziója 2011-ben vette kezdetét az úgynevezett TAO-program életre hívása által. Hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség szavait idézzük,
a Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a látvány-csapatsportágaknál, köztük a labdarúgásba is. A támogatás célja, hogy minél több amatőr futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépszerűbb játékát. A Magyar Labdarúgó Szövetség tervei szerint a támogatások hatására egyre többen kezdenek el futballozni, ami hosszú távon a labdarúgás sikeresebbé válásához vezethet.
A terv alapvetően jónak tűnt, az állam a tőkét is biztosította hozzá és az évek során elköltött forint milliárdok mértéke alapján meg is kellett volna, hogy valósuljon kimondottan hatékony formában. Azonban annak ellenére, hogy az összkép jól fest, mert a tömegesítés valóban célt ért – a férfi és női labdarúgás mellett a futsal és a Bozsik-program összesített résztvevőinek a száma manapság magasabb, mint volt a program kezdete előtt –, ha ezt részletekre bontjuk, akkor már más a helyzet. Tehát már itt le kell tisztázni azt, hogy nézőpont kérdése a siker megkérdőjelezhetetlensége. A Magyar Labdarúgó Szövetség vallja, hogy a TAO-program a labdarúgás népszerűsítésében jelentős eredményeket ért el. Ezt leginkább az MLSZ versenyrendszerében regisztrált játékosok számának növekedése igazolja, amely valóban jelentősen emelkedett a program 14 éve során. Míg a 2009-2010-es idényben 127 ezer regisztrált játékost számláltak, addig a 2023-2024-es kiírásra ez a szám 271 ezerre emelkedett, ami 113 százalékos növekedést jelent a program indulása óta.
Ahogy azt a szövetség is többször hangoztatta már a versenyengedélyek számának emelkedése főként a 6-16 éves korosztályban volt kiugró 2011 és 2023 között. Az MLSZ adatai szerint 2009-2010-ben 53 ezer versenyengedélyt adtak ki az utánpótlásban, míg 2023-2024-re ez megközelítőleg 72 százalékkal nőtt, meghaladva a 91 ezer főt, amire úgy hivatkoznak, hogy a sportág jövője szempontjából kulcsfontosságú. Azonban eközben a felnőtt férfi labdarúgásban érdekelt klubok száma ehhez képest hatalmas mennyiségben csökkent a program bevezetése óta, ami kérdésessé teszi, hogy mégis hol lesz jövője a megemelkedett számú utánpótlás játékosnak, ha pályafutásuk következő szakaszába lépnek?
Ez egy igencsak nehezen megválaszolható kérdés, mert ha példának vesszük a már emlegetett 2009-10-es kiírást, mikor még csak gondolatban létezett a Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere, akkor az MLSZ adatbankjának gyűjtése szerint 1993 csapat indult el az NB I-től a megyei negyedosztályig valamely szinten. Ehhez képest a 2024-25-ös szezonra ez a szám 1542-re csökkent, ami egészen magas, 22,63 százalékos csökkenést jelent. Ráadásul ebben az idényben már újabb 23 egyesület lépett vissza vagy került kizárásra különböző okok miatt, ami a tendencia folytatódását vizionálja. Ez jól mutatja, hogy a sportágba befolyó összegek ellenére, a labdarúgás legnépszerűbb ágazata, mely leginkább megmozgatja a tömegeket – a férfi nagypályás felnőtt futball –, az valójában nem tudott pozitív számokat felmutatni egy 15 éves mintán. Vagyis a megnövekedett mennyiségű fiatal számára a felnőtt futballban véges mennyiségű hely van, ami cseppet sem biztató függetlenül a tömegesítés tekintetében elért nagyszerű eredmények ellenére.
A versenyengedélyek száma nőtt, a csapatoké csökkent
Tolna vármegyében a labdarúgó egyesületek létszámbeli helyzete kifejezetten rossz, ugyanis az átlaghoz (-21,16 százalék) és a mediánhoz (-24,49) képest is nagyobb százalékban tűntek el csapatok a vizsgált időszak alatt. Az említett 2009-2010-es szezonban az NB I-ben szereplő Paksi FC mellett az NB III Dráva csoportjában versengett a Dombóvári FC, a Szekszárdi UFC és a Paksi FC II csapata. Ezen felül az akkori megye I-ben 16 együttes volt, a megye II-ben két csoportra bontva összesen 30 csapat játszott hétről hétre, s még a megye III-ba is jutott 15 együttes. Az összesített szám ekkor 65 volt, ami a magyarországi húszas rangsorban (Budapest és Pest vármegye külön számolandó) a 14. helyre predesztinálta a helyi állapotokat. Ez annak függvényében, hogy már akkor is a második legalacsonyabb lélekszámmal rendelkezett Tolna vármegye egészen impozáns mutatónak számított, mert nem adta vissza azt, hogy a kevés lakos hatással lenne a futballban szereplők mennyiségére.
A Tolna Vármegyei Igazgatóság adatai szerint a 2009-2010-es idényben 4246 versenyengedélyt adtak ki, ami az akkori megyei lakossági létszámhoz képest 2 százalék alatt volt. Ezzel szemben a 2023-2024-es szezonban 6250 fő kapott versenyengedélyt, ami már a 2024-es népszámlálási adatok alapján a vármegyei lakosok csaknem 3 százalékát jelenti. Ez egyértelműen javulás, de a TAO-program rendkívül pozitív összképe ellenére a 2024-2025-ös szezonban már csak 46 csapat adta le a nevezését a férfi felnőtt labdarúgás valamely szintjén, ami több mint 30 százalékos csökkenés a másfél évtizeddel korábbi adatokhoz képest.
Vagyis hiába nőtt 47,19 százalékkal a versenyengedéllyel rendelkezők száma, eközben a vármegyei labdarúgás igencsak szegényes létszámú körülmények közt zajlik. Hiszen a továbbra is NB I-es Paksi FC mellett az előző idényben öt együttes is az NB III-ban volt érdekelt (a Bonyhád VLC, az FC Dunaföldvár, a Majosi SE, a Szekszárdi UFC és a Paksi FC II csapata). Nélkülük pedig a megye I-ben mindössze hét együttes szerepelt, de a megye II kilenc csapata is az országos összképet nézve a legalacsonyabb adat. Egyedül a megye III 24 együttesből álló létszáma az, ami elfogadható a magyarországi összképet nézve, bár idény közben már ez a szám is csökkent eggyel. A legutóbbi 45 csapat pedig a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeivel együttesen az országos lista utolsó helyére elegendő, mely jól korrelál azzal, hogy a tolnai a második legalacsonyabb lélekszámú vármegye.
A 2024-es TAO-gráf névre hallgató kiadvány bemutatja, hogy mely vármegyék mekkora összeget kaptak meg a Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerén keresztül 2011 és 2023 között. Az MLSZ által kiadott jelentés alapján „az elmúlt 13 évben a fejlesztési programok egy vármegyére jutó átlagos értéke 19,9 milliárd forintot, mediánja 13,7 milliárd forintot tett ki. Kiemelkedően sok támogatás került jóváhagyásra Budapest mellett Fejér és Pest vármegyében, ezek esetében a program kezdete óta a jóvá hagyott támogatási összeg a 45-57 milliárd forintos tartományba esik. Ezenfelül még Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye jutott 20 milliárdnál magasabb összeghez, miközben Heves, Tolna és Nógrád vármegyék a 10 milliárd forintot sem érték el.”
Természetesen, ha csak azt vesszük alapul, hogy manapság kevés egyesület van Tolna vármegyében, akkor érthető az, hogy viszonylag kevés állami támogatás jutott a helyi csapatoknak. Csakhogy az arányok akkor is rosszul veszik ki magukat, ugyanis miközben az országos szinten szereplő klub létszáma szignifikánsan csökkent 2011 óta – alacsonyabb lett az NB I létszáma, az akkori két NB II-es csoporthoz képest csak egy van és az akkori hat NB III-as csoporttal ellentétben, jelenleg csak négy van, vagyis az akkori 133 érintett egyesülettel szemben a 2024-2025-ös kiírás során csak 92 csapat szerepel országos szinten –, ehhez képest az akkori négy Tolna vármegyei együttessel ellentétben legutóbb hatan is voltak. Márpedig ennél pozitívabb változással csak az a Fejér vármegye bír – ott a korábbi három helyett a jelenlegi szezonban nyolc csapat érdekelt országos szinten –, mely a fővárost is megelőzve a legmagasabb jóvá hagyott támogatási összeget könyvelhette el 2011 és 2023 között. Viszont ennek ellenére is nehéz lenne azt bármilyen sportszakmai érveléssel megmagyarázni, hogy miért is kellett ehhez hatszor annyi TAO-támogatás, mint amennyi jutott a tolnai kluboknak.
Mindent egybevetve, ha arról még nincs is szó, hogy a közeljövőben megszűnne a vármegyei labdarúgás, de az nyilvánvaló, hogy a tendenciák rossz irányba mutatnak. Évről-évre kevesebb a csapat az országos szint alatt, amin a TAO-program sem tudott eddig javítani, pedig elvileg egyrészt ezért is jött létre. Csakhogy manapság már vármegyei szinteken is jelentős pénzek mozognak, olyanok, amik ellehetetlenítik a zökkenőmentes működést, ha nincs egy állandó szponzor az egyesületek mögött. E mellett sok csapat megszűnésében játszott közre, hogy nem tudtak utánpótlás csapatokat kiállítani, ezáltal pedig a várt támogatások sem érkeztek meg, mert ugye ez egy fontos előfeltétele az állami juttatásnak. Így pedig a kör szépen lassan bezárul és kiderül róla, hogy ez örvény, mely húzza lefelé az állítólag felvirágzóban lévő magyar labdarúgás amatőr részét.