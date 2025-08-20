Felemás eredmények és rossz tendenciák – TAO-program Tolna vármegyében

A magyar labdarúgás államosított verziója 2011-ben vette kezdetét az úgynevezett TAO-program életre hívása által. Hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség szavait idézzük,

a Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a látvány-csapatsportágaknál, köztük a labdarúgásba is. A támogatás célja, hogy minél több amatőr futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépszerűbb játékát. A Magyar Labdarúgó Szövetség tervei szerint a támogatások hatására egyre többen kezdenek el futballozni, ami hosszú távon a labdarúgás sikeresebbé válásához vezethet.

A terv alapvetően jónak tűnt, az állam a tőkét is biztosította hozzá és az évek során elköltött forint milliárdok mértéke alapján meg is kellett volna, hogy valósuljon kimondottan hatékony formában. Azonban annak ellenére, hogy az összkép jól fest, mert a tömegesítés valóban célt ért – a férfi és női labdarúgás mellett a futsal és a Bozsik-program összesített résztvevőinek a száma manapság magasabb, mint volt a program kezdete előtt –, ha ezt részletekre bontjuk, akkor már más a helyzet. Tehát már itt le kell tisztázni azt, hogy nézőpont kérdése a siker megkérdőjelezhetetlensége. A Magyar Labdarúgó Szövetség vallja, hogy a TAO-program a labdarúgás népszerűsítésében jelentős eredményeket ért el. Ezt leginkább az MLSZ versenyrendszerében regisztrált játékosok számának növekedése igazolja, amely valóban jelentősen emelkedett a program 14 éve során. Míg a 2009-2010-es idényben 127 ezer regisztrált játékost számláltak, addig a 2023-2024-es kiírásra ez a szám 271 ezerre emelkedett, ami 113 százalékos növekedést jelent a program indulása óta.

A Paksi FC a 20. idényét tölti az NB I-ben, az ő vármegyei egyeduralmát senki sem fenyegeti

Fotó: Molnár Gyula

Ahogy azt a szövetség is többször hangoztatta már a versenyengedélyek számának emelkedése főként a 6-16 éves korosztályban volt kiugró 2011 és 2023 között. Az MLSZ adatai szerint 2009-2010-ben 53 ezer versenyengedélyt adtak ki az utánpótlásban, míg 2023-2024-re ez megközelítőleg 72 százalékkal nőtt, meghaladva a 91 ezer főt, amire úgy hivatkoznak, hogy a sportág jövője szempontjából kulcsfontosságú. Azonban eközben a felnőtt férfi labdarúgásban érdekelt klubok száma ehhez képest hatalmas mennyiségben csökkent a program bevezetése óta, ami kérdésessé teszi, hogy mégis hol lesz jövője a megemelkedett számú utánpótlás játékosnak, ha pályafutásuk következő szakaszába lépnek?