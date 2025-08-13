augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Új struktúrában gondolkodnak

2 órája

Átmeneti időszak következik a Tarr KSC Szekszárd csapatánál (videóval és képgalériával)

Címkék#Magyar Bianka#TARR KSC Szekszárd#kosárlabda

Megkezdte a felkészülést a 2025/2026-os bajnoki szezonra a vármegyeszékhely NB I-es női kosárlabdacsapata. A Tarr KSC Szekszárdnál erős és szerethető csapat építése a cél.

Balázs László

Kilenc játékos vett részt a Tarr KSC Szekszárd szerdai első edzésén, a külföldi légiósok augusztus második felében csatlakoznak majd a csapathoz. 

A Tarr KSC Szekszárd vezetőedzője, Magyar Bianka új csapatot épít
A Tarr KSC Szekszárd vezetőedzője, Magyar Bianka új csapatot épít
Fotó: Denes Martonfai

„A tavaly keresztszalag-szakadást szenvedett Baa Dominika már szintén elkezdte a kontakt nélküli munkát, az erőnléti edzővel folyamatosan végzi az izomerősítő gyakorlatokat – mondta Magyar Bianka, a Tarr KSC Szekszárd vezetőedzője. – Ma, csütörtökön és pénteken fizikális és kosárlabda tesztek szerepelnek a programban. Jövő hétfőn kezdődik a tényleges alapozó időszak, több fiatal szekszárdi kosárlabdázóval közösen zajlik a munka.”
Magyar Bianka hozzátette: Hencsik Adrienn, Nyári Döniz és Pomsár Anna kapta meg a lehetőséget a klub utánpótlásából, hogy a felnőtt csapattal készüljön. Mellettük az U20-as Szűcs Gréta, és a legutóbb a Vasas Akadémia színeiben kosárlabdázó Subotic Milka szintén a szekszárdi keret tagja. 

A legutóbbi bajnokságban hatodik helyen végzett a Tarr KSC Szekszárd

A fiatal szekszárdi szakvezető megjegyezte: átmeneti év lesz a következő, hiszen új időszámítás kezdődik a klub életében. Nem a bajnoki cím hajszolása lesz középpontban, hanem a klub stabilizálása és egy hosszú távon is működőképes, egészséges szervezeti struktúra kialakítása. A kemény munka mellett a fiatalok beépítését és fejlesztését kulcskérdésnek tartják. Kiemelte, természetesen az eredményességről sem mondanak le, de elsődlegesen egy stabil, erős és szerethető csapatot szeretnének építeni. A keret nagyjából kész, néhány mozaiknak kell még a helyére kerülni. Arról is beszélt, hogy nemcsak a magyar játékosok, hanem a légiósok profilját is úgy állították össze, hogy ne csak képességben, hanem mentalitásban és személyiségben is illeszkedjenek az építkezés fázisát előtérbe helyező csapatba. 

A felkészülési időszakban több edzőmeccset játszik és tornán is szerepel majd a KSC. Augusztus végén Brnóba utaznak egy tornára, majd szeptember 5-6-án a városi sportcsarnokban rendezendő hagyományos Sió Kupán már az Európa-kupa-selejtező előtti finomhangoláson találkozhatnak a szurkolók az átalakult csapattal.  

Tarr KSC Szekszárd első edzése

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

 

 

 

 

 

