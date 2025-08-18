Eldőlt: visszalépett a bajnokságtól a völgységi klub

Hivatalossá vált, amiről nemrég írtunk, a Teveli Medosz SE nem indul a vármegyei II. osztályban, számolt be róla a klub közösségi oldalán. Mint írják, „nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, a felkészülést igazán jól kezdtük, ám az átigazolási időszak végén, amikor még úgymond <szabad rablás volt>, a csapatunk magja Bátaszékre követte volt edzőnket: Takács Norbertet.”

Hozzáteszik, vezetőség megpróbálta pótolni ezt a hatalmas űrt: a felkészülést tizenhatan kezdték meg, majd tizennégyen maradtak, végül a csapattagok egyöntetű döntése értelmében visszaléptek a bajnokságtól.

A Tevel mellett korábban a Tolna VFC jelezte a vármegyei szövetség felé, hogy ebben a szezonban nem indít felnőttcsapatot egyik osztályban sem.