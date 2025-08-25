augusztus 25., hétfő

Felkészülési torna

54 perce

Gólparádét rendezett a Tolna, de a DEAC megvédte címét a Thelena Kupán (galéria)

Thelena Kupa, Tolna-Mözs FSE, Tolna-Mözs

A DEAC végső sikerével zárult a XXII. Thelena Kupa női futsal felkészülési torna Tolna-Mözsön.

A Csepel utolsó pillanatos visszalépésével végül négy csapattal rendezték meg a női futsal legnagyobb hagyománnyal bíró felkészülési tornáját. Az idei Thelena Kupa, amely már a huszonkettedik volt a sorban, a házigazda Tolna-Mözs mellett a címvédő DEAC, az élvonalban újonc Gyulai Amazonok és a másodosztályú Veszprém részvételével zajlott a városi sportcsarnokban.

thelena kupa tolan-mözs deac
Kiss Gréta (kékben) és a Tolna-Mözs második helyen zárta a hazai rendezésű Thelena Kupa felkészülési tornát
Fotó: Makovics Kornél

Reveland Zoltán csapata a körmérkőzéses rendszerben az első két találkozóját imponáló játékkal nyerte a békési és veszprémi riválisa ellen, mindkettőnek tíz gólt szerezve. Ugyancsak hozta a „kötelezőt” a Debrecen, így a torna zárómeccse egyben döntőnek is beillett. A félidőben a DEAC vezetett egy góllal, amire a szünet után rárúgott még egyet, s bár a tolna-mözsieknek sikerült a szépítés, rögtön az első támadásából visszaállították a hajdúságiak a kétgólos különbséget, beállítva a végeredményt.

A DEAC címvédőként várja a hétvégén kezdődő NB I-es bajnokságot, míg Wiesner Dalmáék az előző idénybeli bronzérem után ismét döntőbe jutnának.

XXII. Thelena Kupa, eredmények

Tolna-Mözs–Veszprém ESC 10–1, Gyulai Amazonok–DEAC 4–1, Gyula–Tolna-Mözs 10–0, DEAC–Veszprém 5–0, Veszprém–Gyula 4–3, Tolna-Mözs–DEAC 1–3.

A torna gólkirálynője Wiesner Dalma lett, míg a legjobb mezőnyjátékosnak a debreceni Krascsenics Csillát, a legjobb kapusnak a veszprémi Mecséri Sárát választották meg. A legjobb hazai játékos Ács Krisztina lett.

XXII. Thelena Kupa

Fotók: Makovics Kornél

 

