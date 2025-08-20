augusztus 20., szerda

István névnap

31°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnő falusi futball

45 perce

A volt klubelnök szerint hiányoznak a rátermett vezetők

Címkék#Hámori Róbert#labdarúgás#Megyei I. osztály#Tolna

Három Tolna vármegyei településen került parkolópályára a felnőtt focicsapat. A Tolna július végén jelentette be, hogy nem indít csapatot. A volt klubelnök, Hámori Róbert szerint az MLSZ nem foglalkozik a megyei szinttel.

Balázs László

Kölesd, Tolna, Tevel. Három település, ahol az egykor szebb napokat látott futball megbicsaklott. Vége. Egyelőre legalábbis úgy tűnik. Nem ritka a futball világában, hogy egy egyesület bejelenti, az összeomlás szélére sodródott. Ha nem történik csoda – új tulajdonos vagy hirtelen pénzinjekció formájában –, akkor az egykor oly hangulatos pályák örökre elnémulhatnak – felnőtt szinten legalábbis. 

A Tolna a 2023/2024-es idényben aranyérmet szerzett a másodosztályban
A Tolna a 2023/2024-es idényben aranyérmet szerzett a másodosztályban
Fotó: Makovics Kornél

Ez történt Tolnán is, ahol ugyan neveztek a megyei élvonalba, de végül egyik ligában sem indulnak. Wéber Tamás elnök lapunknak korábban azt nyilatkozta, a felnőttcsapat szüneteltetése csupán átmeneti állapot. Az okok között megemlítette, hogy többen eligazoltak olyan csapathoz, ahol kapnak egy kis pénzt a fociért. Céljuk, hogy a 2026/2027-es szezonban már ismét vármegyei I. osztályban induljanak. 
A tolnai klub volt elnöke, Hámori Róbert is borús képet fest a megyei foci jövőjéről. 
„Fáj, hogy egy tízezres városnak, nincs megye egyes csapata – mondta Hámori, akinek elnöksége alatt ötven év után 2012-ben nyert megye egyes bajnoki címet a Tolnai VFC. – Az is fájó momentum, hogy amennyi energiát beletettünk – Wiesner Józseffel és Fekete Józseffel egy jó utánpótlásbázist alakítottunk ki –, a fiatalok létszáma csökkenő tendenciát mutat. Nonszensznek tartom, hogy a megye egyben nem szeretetből, hanem pénzért fociznak a játékosok. Jómagam úgy látom, nincsenek rátermett vezetők Tolnában, akik összefognák a futballtársadalmat. Az MLSZ pedig nem foglalkozik a megyei szinttel, ez óriási hiba. Azt nem hiszem el, hogy nincs a megyében 36 megye egyes és kettes működőképes egyesület" – tette hozzá. 

A Tolna 2018-ban arany-, egy évvel később ezüstérmet nyert a megye egyben 

Hámori 2007 és 2014 között volt a tolnai egyesület elnöke, regnálása alatt a 2012/2013-as évadban az NB III-ban szerepeltek a kék-fehérek. Markáns véleményt fogalmazott meg Bozsik-programról is.
Még több gyereket kellene bevonni, ezt a testnevelőkkel lehetne a legegyszerűbben megvalósítani. A Bozsikban nem látom az előrelépést; a rossz döntések sorozata pedig nem viszi előre a labdarúgást – hangsúlyozta a vállalkozó. – Persze most néhányan azt gondolják, hogy kívülről okoskodom, hisz’ mindig voltak, akik ellenem szurkoltak, de nem baj, mert rengeteget tanultam amíg klubvezető voltam. Szorítok a csapatoknak, a vidéki focinak, hogy valósuljanak meg az elképzeléseik. Ehhez szükség van a megfelelő humán erőforrásra. Tolnán ilyen volt a közelmúltban elhunyt mindenes, Strich László. Ezúton is szeretném kifejezni őszinte részvétemet a családjának. Abban bízom, hogy talán van némi remény, hogy egy mentőakció, vagy egy új tulajdonos megmentheti a klubokat és nem tűnnek el a fociatlantiszban.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu