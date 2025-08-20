A volt klubelnök szerint hiányoznak a rátermett vezetők

Kölesd, Tolna, Tevel. Három település, ahol az egykor szebb napokat látott futball megbicsaklott. Vége. Egyelőre legalábbis úgy tűnik. Nem ritka a futball világában, hogy egy egyesület bejelenti, az összeomlás szélére sodródott. Ha nem történik csoda – új tulajdonos vagy hirtelen pénzinjekció formájában –, akkor az egykor oly hangulatos pályák örökre elnémulhatnak – felnőtt szinten legalábbis.

A Tolna a 2023/2024-es idényben aranyérmet szerzett a másodosztályban

Fotó: Makovics Kornél

Ez történt Tolnán is, ahol ugyan neveztek a megyei élvonalba, de végül egyik ligában sem indulnak. Wéber Tamás elnök lapunknak korábban azt nyilatkozta, a felnőttcsapat szüneteltetése csupán átmeneti állapot. Az okok között megemlítette, hogy többen eligazoltak olyan csapathoz, ahol kapnak egy kis pénzt a fociért. Céljuk, hogy a 2026/2027-es szezonban már ismét vármegyei I. osztályban induljanak.

A tolnai klub volt elnöke, Hámori Róbert is borús képet fest a megyei foci jövőjéről.

„Fáj, hogy egy tízezres városnak, nincs megye egyes csapata – mondta Hámori, akinek elnöksége alatt ötven év után 2012-ben nyert megye egyes bajnoki címet a Tolnai VFC. – Az is fájó momentum, hogy amennyi energiát beletettünk – Wiesner Józseffel és Fekete Józseffel egy jó utánpótlásbázist alakítottunk ki –, a fiatalok létszáma csökkenő tendenciát mutat. Nonszensznek tartom, hogy a megye egyben nem szeretetből, hanem pénzért fociznak a játékosok. Jómagam úgy látom, nincsenek rátermett vezetők Tolnában, akik összefognák a futballtársadalmat. Az MLSZ pedig nem foglalkozik a megyei szinttel, ez óriási hiba. Azt nem hiszem el, hogy nincs a megyében 36 megye egyes és kettes működőképes egyesület" – tette hozzá.

A Tolna 2018-ban arany-, egy évvel később ezüstérmet nyert a megye egyben

Hámori 2007 és 2014 között volt a tolnai egyesület elnöke, regnálása alatt a 2012/2013-as évadban az NB III-ban szerepeltek a kék-fehérek. Markáns véleményt fogalmazott meg Bozsik-programról is.

„Még több gyereket kellene bevonni, ezt a testnevelőkkel lehetne a legegyszerűbben megvalósítani. A Bozsikban nem látom az előrelépést; a rossz döntések sorozata pedig nem viszi előre a labdarúgást – hangsúlyozta a vállalkozó. – Persze most néhányan azt gondolják, hogy kívülről okoskodom, hisz’ mindig voltak, akik ellenem szurkoltak, de nem baj, mert rengeteget tanultam amíg klubvezető voltam. Szorítok a csapatoknak, a vidéki focinak, hogy valósuljanak meg az elképzeléseik. Ehhez szükség van a megfelelő humán erőforrásra. Tolnán ilyen volt a közelmúltban elhunyt mindenes, Strich László. Ezúton is szeretném kifejezni őszinte részvétemet a családjának. Abban bízom, hogy talán van némi remény, hogy egy mentőakció, vagy egy új tulajdonos megmentheti a klubokat és nem tűnnek el a fociatlantiszban.