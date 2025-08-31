4 órája
Két hónapja még borús volt a helyzet, mára már a bajnoki döntő a cél
Válogatott játékosokkal erősített a nyáron a Tolna-Mözs női futsalcsapata, amelynek vezetőedzője, Reveland Zoltán bajnoki finálét és Magyar Kupa négyes döntőt játszana.
– Igazán aktívak voltak a holtszezonban, öt új igazolást is sikerült nyélbe ütniük, ráadásul nem is akárkiket!
– Pedig nehezen indult a nyár, borúsan láttuk a jövőt még két hónappal ezelőtt – válaszolta portálunknak Reveland Zoltán, a Tolna-Mözs női futsalcsapatának vezetőedzője. – Aztán, ahogy Ön is mondja, sikerült olyan játékosokat ide csábítanunk, akik erősítésnek számítanak. A jelentős futsal múlttal rendelkező, magyar válogatott Kota Gabriella, valamint Ács Krisztina a TFSE-től érkezett, a sportágat jól ismerő Csolti Réka az Astrát hagyta ott a kedvünkért, Kirschner Kamillának a Budaörsben futsalozott, míg Tóth Alexandra a nagypályás Fehérvártól érkezett. Ugyanakkor távozott Vámosi Georgina és Fekete Edina, mindenki más maradt a csapatban.
– Ilyen kerettel milyen reményekkel indítják a szezont?
– Szeretném mindig az előző évet valamilyen formában felülmúlni, ez most bajnoki finálét és Magyar Kupa négyes döntőt jelentene. Az őszi helyzetünk ugyanakkor nem túl rózsás, ugyanis Kota Gabriellára boka- és szárkapocscsonttörés miatt januárig nem számíthatnunk, a tavaly keresztszalag-szakadást szenvedett Folk Zsuzsanna, ha minden jól megy, tavasszal állhat rendelkezésünkre, míg Szabó Bernadett vállműtétje után az év végén térhet vissza a pályára. Mennyiségben és minőségben is erősödtünk a nyáron, ez bizakodásra adhat okot a céljainkkal kapcsolatban.
– A bajnokságot vasárnap hazai pályán az Újpesttel kezdik, ugyanakkor még hat hat másik riválissal kell megküzdeniük. Milyennek ítéli meg előzetesen a mezőnyt?
– A Gyula visszatérő csapat és azt gondolom, hogy biztos pontja lesz az NB I-nek, nem hiszem, hogy létszámgondok lesznek majd ott, a szintén újonc Nagykanizsáról viszont sok információ nem áll rendelkezésünkre. A Csepel és az Újpest hasonló játékerőt képvisel, a másodéves Eger az előző idényben is sok problémát okozott, szerintem idén is megnehezíti majd az ellenfelek dolgát. A DEAC egyben maradt, kiemelkedik a mezőnyből, amit az idei Thelena Kupa alatt megtapasztalhattuk. A TF talán annyit gyengült a nyáron, mint amennyit mi erősödtünk, valószínűleg velük kell megharcolni majd a bajnoki döntőbe jutásért.
Női NB I, 1. forduló
Tolna-Mözs–Újpest FC
Tolna, városi sportcsarnok, vasárnap, 17 óra
