Két hónapja még borús volt a helyzet, mára már a bajnoki döntő a cél

– Igazán aktívak voltak a holtszezonban, öt új igazolást is sikerült nyélbe ütniük, ráadásul nem is akárkiket!

– Pedig nehezen indult a nyár, borúsan láttuk a jövőt még két hónappal ezelőtt – válaszolta portálunknak Reveland Zoltán, a Tolna-Mözs női futsalcsapatának vezetőedzője. – Aztán, ahogy Ön is mondja, sikerült olyan játékosokat ide csábítanunk, akik erősítésnek számítanak. A jelentős futsal múlttal rendelkező, magyar válogatott Kota Gabriella, valamint Ács Krisztina a TFSE-től érkezett, a sportágat jól ismerő Csolti Réka az Astrát hagyta ott a kedvünkért, Kirschner Kamillának a Budaörsben futsalozott, míg Tóth Alexandra a nagypályás Fehérvártól érkezett. Ugyanakkor távozott Vámosi Georgina és Fekete Edina, mindenki más maradt a csapatban.

Reveland Zoltán reméli, egy lépést előre tud tenni az idei szezonban a Tolna-Mözs

Fotó: Makovics Kornél

– Ilyen kerettel milyen reményekkel indítják a szezont?

– Szeretném mindig az előző évet valamilyen formában felülmúlni, ez most bajnoki finálét és Magyar Kupa négyes döntőt jelentene. Az őszi helyzetünk ugyanakkor nem túl rózsás, ugyanis Kota Gabriellára boka- és szárkapocscsonttörés miatt januárig nem számíthatnunk, a tavaly keresztszalag-szakadást szenvedett Folk Zsuzsanna, ha minden jól megy, tavasszal állhat rendelkezésünkre, míg Szabó Bernadett vállműtétje után az év végén térhet vissza a pályára. Mennyiségben és minőségben is erősödtünk a nyáron, ez bizakodásra adhat okot a céljainkkal kapcsolatban.