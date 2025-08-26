Az első reakció? Le kellett ülnöm egy pillanatra – Tóth Barna a válogatott meghívóról

– Gyanítom, hogy most folyamatosan cseng a telefonja!

– Így van, ahogy lerakok egy hívást, már jön is a következő. Még egyelőre nehéz felfogni, hogy mi történt, de idővel majd biztosan sikerül – válaszolta portálunknak Tóth Barna, a Paksi FC 30 éves csatára, aki először kapott válogatott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól.

Tóth Barna az írek és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkön bizonyíthat címeres mezben

Fotó: Török Attila / Forrás: Nemzeti Sport

– Mik voltak az első reakciói?

– Le kellett ülnöm egy pillanatra. A ma délelőtti edzés előtt hívott a válogatott technikai vezetője, hogy rám is számít a soron következő világbajnoki selejtezőmérkőzéseken a kapitány, aminek nagyon örültem, de valóban idő kell, hogy felfogjam, hogy a legnagyobb gyerekkori álmom valóra vált.

– Nem is számított a meghívóra?

– Reménykedtem már a nyári kerethirdetéskor is, hogy a Svédország és Azerbajdzsán elleni felkészülési találkozókon már ott lehetek. Most próbáltam nem ezzel foglalkozni, de nehéz kizárni ezt fejben. Hogy miért most esett rám a választás, azt egyelőre nem tudom, hozzám is csak annyi információ jutott el, amit a kapitány a sajtótájékoztatón elmondott, de Telkiben biztosan megtudom a részleteket is.