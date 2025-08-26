augusztus 26., kedd

Izsó névnap

29°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Interjú

1 órája

Az első reakció? Le kellett ülnöm egy pillanatra – Tóth Barna a válogatott meghívóról

Címkék#Tóth Barna#Marco Rossi#Paksi FC#magyar válogatott

Pályafutása során először kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatottba a Paksi FC csatára. Tóth Barna reméli, sikerhez tudja vezeti a nemzeti csapatot az első világbajnoki selejtezőmérkőzéseken.

– Gyanítom, hogy most folyamatosan cseng a telefonja!
– Így van, ahogy lerakok egy hívást, már jön is a következő. Még egyelőre nehéz felfogni, hogy mi történt, de idővel majd biztosan sikerül – válaszolta portálunknak Tóth Barna, a Paksi FC 30 éves csatára, aki először kapott válogatott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól.

Tóth Barna az írek és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkön bizonyíthat címeres mezben
Tóth Barna az írek és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkön bizonyíthat címeres mezben
Fotó: Török Attila / Forrás:  Nemzeti Sport

– Mik voltak az első reakciói?
– Le kellett ülnöm egy pillanatra. A ma délelőtti edzés előtt hívott a válogatott technikai vezetője, hogy rám is számít a soron következő világbajnoki selejtezőmérkőzéseken a kapitány, aminek nagyon örültem, de valóban idő kell, hogy felfogjam, hogy a legnagyobb gyerekkori álmom valóra vált.

– Nem is számított a meghívóra?
– Reménykedtem már a nyári kerethirdetéskor is, hogy a Svédország és Azerbajdzsán elleni felkészülési találkozókon már ott lehetek. Most próbáltam nem ezzel foglalkozni, de nehéz kizárni ezt fejben. Hogy miért most esett rám a választás, azt egyelőre nem tudom, hozzám is csak annyi információ jutott el, amit a kapitány a sajtótájékoztatón elmondott, de Telkiben biztosan megtudom a részleteket is.

– Marco Rossi úgy fogalmazott, hogy „csatárhoz passzoló magassággal rendelkezik” és „a tizenhatoson belül mindig veszélyes”, valamint, hogy az írek ellen a fizikai felépítése sokat érhet. A saját jelenlegi teljesítményével mennyire elégedett?
– Jó formában vagyok, fizikálisan és mentálisan is jól érzem magam, azt gondolom, hogy az elmúlt meccseken ez meg is mutatkozott (tíz tétmérkőzésen három gól és négy assziszt az idei mérlege – A szerk.). Boldog vagyok és optimistán várom a lehetőséget, amit kapok majd címeres mezben. Bízom benne, hogy ezt már az első világbajnoki selejtezőn megadatik és egy jó rajthoz tudom segíteni a csapatot.

Tóth Barna ismerős arcokkal találkozik

Tóth Barnának lesznek ismerősei a válogatott keretben, hiszen Szappanos Péterrel és Ötvös Bencével a paksiaknál, Lukács Dániellel és Szalai Gáborral Kecskemétben játszott együtt, míg Osváth Attilával jelenleg is az atomvárosiakat erősíti. Kettejükön kívül a tengelici felmenőkkel rendelkező Szalai Attila (Kasimpasa) ismét meghívót kapott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu