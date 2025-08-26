20 perce
Az első reakció? Le kellett ülnöm egy pillanatra – Tóth Barna a válogatott meghívóról
Pályafutása során először kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatottba a Paksi FC csatára. Tóth Barna reméli, sikerhez tudja vezeti a nemzeti csapatot az első világbajnoki selejtezőmérkőzéseken.
– Gyanítom, hogy most folyamatosan cseng a telefonja!
– Így van, ahogy lerakok egy hívást, már jön is a következő. Még egyelőre nehéz felfogni, hogy mi történt, de idővel majd biztosan sikerül – válaszolta portálunknak Tóth Barna, a Paksi FC 30 éves csatára, aki először kapott válogatott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól.
– Mik voltak az első reakciói?
– Le kellett ülnöm egy pillanatra. A ma délelőtti edzés előtt hívott a válogatott technikai vezetője, hogy rám is számít a soron következő világbajnoki selejtezőmérkőzéseken a kapitány, aminek nagyon örültem, de valóban idő kell, hogy felfogjam, hogy a legnagyobb gyerekkori álmom valóra vált.
– Nem is számított a meghívóra?
– Reménykedtem már a nyári kerethirdetéskor is, hogy a Svédország és Azerbajdzsán elleni felkészülési találkozókon már ott lehetek. Most próbáltam nem ezzel foglalkozni, de nehéz kizárni ezt fejben. Hogy miért most esett rám a választás, azt egyelőre nem tudom, hozzám is csak annyi információ jutott el, amit a kapitány a sajtótájékoztatón elmondott, de Telkiben biztosan megtudom a részleteket is.
– Marco Rossi úgy fogalmazott, hogy „csatárhoz passzoló magassággal rendelkezik” és „a tizenhatoson belül mindig veszélyes”, valamint, hogy az írek ellen a fizikai felépítése sokat érhet. A saját jelenlegi teljesítményével mennyire elégedett?
– Jó formában vagyok, fizikálisan és mentálisan is jól érzem magam, azt gondolom, hogy az elmúlt meccseken ez meg is mutatkozott (tíz tétmérkőzésen három gól és négy assziszt az idei mérlege – A szerk.). Boldog vagyok és optimistán várom a lehetőséget, amit kapok majd címeres mezben. Bízom benne, hogy ezt már az első világbajnoki selejtezőn megadatik és egy jó rajthoz tudom segíteni a csapatot.
Tóth Barna ismerős arcokkal találkozik
Tóth Barnának lesznek ismerősei a válogatott keretben, hiszen Szappanos Péterrel és Ötvös Bencével a paksiaknál, Lukács Dániellel és Szalai Gáborral Kecskemétben játszott együtt, míg Osváth Attilával jelenleg is az atomvárosiakat erősíti. Kettejükön kívül a tengelici felmenőkkel rendelkező Szalai Attila (Kasimpasa) ismét meghívót kapott.