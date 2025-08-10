A természeti jelenségekkel is meg kellett küzdnie Kiszli Vandának

A szombati rövid körös versenyen a hajókra akadt fű, nád és hínár mellett a magas páratartalom is nehezítette a női maratoni kajakosok dolgát a csengtúi Világjátékokon, a vasárnapi klasszikus távra pedig a szakadó eső is megérkezett, miközben a vízgőzmennyiség továbbra is közel kilencven százalékos volt a levegőben. A 3,5 kilométeren ezüstérmet szerző Kiszli Vanda a hosszabb távú versenyen is címvédőként ült hajóba.

A 21 kilométer során szintén a svéd vetélytársával haladt az élen, kérdést sem hagyva maguk mögött, hogy közülük kerül ki az újabb Világjátékok-győztes. Az utolsó kilométereken a skandináv tudott sebességet váltani, amire nem tudott reagálni a paksiak kiválósága, ezzel Kiszli Vanda nyakába újabb szépen csillogó ezüstérmet akasztottak.