Kosárlabda

26 perce

Újonc amerikaival lett teljes a paksiak kerete

Címkék#igazolás#Atomerőmű SE#kosárlabda

Újabb játékost jelentett be hivatalos honlapján az Atomerőmű SE férfi kosárlabdacsapata: Shereef Mitchell érkezésével lett teljes a többszörös magyar bajnok és kupagyőztes kerete. A 25 éves, 185 cm-es, az öreg kontinensen újonc játékos az NCAA-ben előbb a Creighton Bluejays, majd az Ohio egyetemi csapatával szerepelt, a 2024/25-ös szezonban 25 mérkőzésen 13.2 pontot, 3.2 lepattanót és 2.5 gólpasszt átlagolt. 
Jeff Boals, az Ohio Bobcats vezetőedzője egy korábbi nyilatkozatában kiemelte Reef kemény védekezését, munkamorálját és remek személyiségét is. Karrierje eddigi legjobb teljesítményét idén januárban az Akron ellen elvesztett alapszakasz mérkőzésen hozta össze, ahol 34 perc alatt 27 pontot, 5 lepattanót és 2 gólpasszt jegyezhettek a statisztikai lapjára. 
Mitchell még a héten csatlakozik a társaihoz, és megkezdi velük a közös munkát. 

 

