A Paks súlyos idegenbeli vereség után legyőzte a veretlen Újpestet

Ahogy az első két játéknapon, ezúttal is látványos rotációval élt Bognár György, aki a csütörtöki vereség után hét helyen változtatott a kezdőcsapaton. Visszatért a sérüléséből felépülő Lenzsér Bence, és először került a kezdőbe Osváth Attila is – így az előző idény két stabil alapembere újra bevethetővé vált.

Horváth Kevin lőtte a paksiak első gólját

Fotó: Molnár Gyula

A mérkőzés visszafogott tempóban indult, az izgalmasabb pillanatokat inkább az egyéni megindulások hozták, melyek végén mindkét oldalon akadt egy-két gyengébb próbálkozás. A paksi letámadás törte meg a nyitópercek nyugalmát: a fővárosi védelem többször is hibára kényszerült, labdaeladásokkal hozva magát nehéz helyzetbe. Amikor azonban a Paks megpróbált labdát birtokolni a vendégek térfelén, akkor a pontatlanságok után az Újpest az átmenetekben egyre nagyobb veszélyt tudott kialakítani.

Felállt védelemmel szemben azonban egyik fél sem mutatott kellő kreativitást vagy váratlan megoldást, így többnyire az átlövések jelentettek veszélyt. A hazaiaknál Duarte kísérletét védte Kovácsik Ádám, míg az atomvárosiaknál Gyurkits Gergő és Horváth Kevin lövései jutottak el a kapuig – utóbbi egyik próbálkozása, részben Piscitelli bizonytalanságának köszönhetően, a 38. percben a Paks vezetését eredményezte.

A szlovén Matko lőtte az újpestiek egyenlítő gólját

A bekapott gól érezhetően felpörgette a lila-fehérek játékát, akik az addigi pontatlan, technikai hibákkal tarkított teljesítményükön túllépve főként a bal oldalon kezdtek veszélyeztetni. Beridze és Brodics összjátéka többször is zavarba hozta a Tolna vármegyei védelmet, és a 42. percben egy beadás után Matko közelről egalizált. Az Újpest nem lassított, a félidő hajrájában újabb helyzeteket alakított ki, de az agresszívebb fellépés teret nyitott a paksi kontráknak is, így a szünet előtt akár a vendégek is visszaszerezhették volna a vezetést.

A második játékrész csapkodó iramban indult, az atomvárosiak pedig próbálták átvenni a kezdeményezést. Hahn János beindulásai új színt hoztak a játékukba, egyszer a kapufát is eltalálta a korábbi gólkirály, miközben több átlövéssel is próbálkozott a Paks. A hazaiak támadójátékában kevés volt az átütőerő, így Damir Krznar cserékkel frissített, amire Bognár György is reagált, két támadóját is lecserélve. Tóth Barna beállításával a vendégek támadásépítése egyre inkább a felívelésekre épült, ami bizonyos elemeiben hasonlított az újpestiek játékához, akik szintén a hosszú indításokban keresték a beinduló embereket. Az egyre fáradó paksi védelemnek ezek a hazai próbálkozások már komolyabb gondot okoztak, de Kovácsik kapuja nagy veszélyben nem forgott.