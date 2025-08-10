augusztus 10., vasárnap

Érvényesült az akaratuk

23 perce

A Paks súlyos idegenbeli vereség után legyőzte a veretlen Újpestet

Címkék#Újpest FC#labdarúgás#Paksi FC

A Konferencialiga-selejtezőben elszenvedett vereség után a Paksi FC csapata javított, és elhozta a három pontot a Megyeri útról a Fizz Liga 3. fordulójában.

Ellenbruch Zsolt

Ahogy az első két játéknapon, ezúttal is látványos rotációval élt Bognár György, aki a csütörtöki vereség után hét helyen változtatott a kezdőcsapaton. Visszatért a sérüléséből felépülő Lenzsér Bence, és először került a kezdőbe Osváth Attila is – így az előző idény két stabil alapembere újra bevethetővé vált. 

Horváth Kevin lőtte a paksiak első gólját
Fotó: Molnár Gyula

A mérkőzés visszafogott tempóban indult, az izgalmasabb pillanatokat inkább az egyéni megindulások hozták, melyek végén mindkét oldalon akadt egy-két gyengébb próbálkozás. A paksi letámadás törte meg a nyitópercek nyugalmát: a fővárosi védelem többször is hibára kényszerült, labdaeladásokkal hozva magát nehéz helyzetbe. Amikor azonban a Paks megpróbált labdát birtokolni a vendégek térfelén, akkor a pontatlanságok után az Újpest az átmenetekben egyre nagyobb veszélyt tudott kialakítani. 
Felállt védelemmel szemben azonban egyik fél sem mutatott kellő kreativitást vagy váratlan megoldást, így többnyire az átlövések jelentettek veszélyt. A hazaiaknál Duarte kísérletét védte Kovácsik Ádám, míg az atomvárosiaknál Gyurkits Gergő és Horváth Kevin lövései jutottak el a kapuig – utóbbi egyik próbálkozása, részben Piscitelli bizonytalanságának köszönhetően, a 38. percben a Paks vezetését eredményezte. 

A szlovén Matko lőtte az újpestiek egyenlítő gólját

A bekapott gól érezhetően felpörgette a lila-fehérek játékát, akik az addigi pontatlan, technikai hibákkal tarkított teljesítményükön túllépve főként a bal oldalon kezdtek veszélyeztetni. Beridze és Brodics összjátéka többször is zavarba hozta a Tolna vármegyei védelmet, és a 42. percben egy beadás után Matko közelről egalizált. Az Újpest nem lassított, a félidő hajrájában újabb helyzeteket alakított ki, de az agresszívebb fellépés teret nyitott a paksi kontráknak is, így a szünet előtt akár a vendégek is visszaszerezhették volna a vezetést. 
A második játékrész csapkodó iramban indult, az atomvárosiak pedig próbálták átvenni a kezdeményezést. Hahn János beindulásai új színt hoztak a játékukba, egyszer a kapufát is eltalálta a korábbi gólkirály, miközben több átlövéssel is próbálkozott a Paks. A hazaiak támadójátékában kevés volt az átütőerő, így Damir Krznar cserékkel frissített, amire Bognár György is reagált, két támadóját is lecserélve. Tóth Barna beállításával a vendégek támadásépítése egyre inkább a felívelésekre épült, ami bizonyos elemeiben hasonlított az újpestiek játékához, akik szintén a hosszú indításokban keresték a beinduló embereket. Az egyre fáradó paksi védelemnek ezek a hazai próbálkozások már komolyabb gondot okoztak, de Kovácsik kapuja nagy veszélyben nem forgott. 

A sérülésből visszatérő Lenzsér fejelte a győztes találatot

A félidő közepére a küzdelem vált meghatározóvá. A pontatlanságokkal és technikai hibákkal terhelt időszakban megszaporodtak a szabálytalanságok és a sárga lapok. A kapuk ekkor kevés veszélyt láttak, ám egyetlen pontrúgás mindent megváltoztatott: egy jobb oldali szabadrúgás érkezett a hosszú oldalra, ahol Lenzsér teljesen üresen maradt, és fejjel a kapuba juttatta a labdát – ismét előnyhöz juttatva a paksi együttest. 
Az Újpest a bekapott gól után újra nagy energiákat mozgósított, és bár sikerült az ellenfél térfelén tartania a játékot, az atomvárosiak szervezetten zárták a területeket. A frusztráció egyre több rossz döntést szült a hazaiaknál, miközben az atomvárosiak sűrűn megszállták saját tizenhatosuk előterét. A paksi védelem magassága és fizikalitása ellenére is akadt néhány beadás, amely veszélyt jelentett Kovácsik kapujára, így a hajrában a vendégek minden eszközzel igyekeztek húzni az időt. 
A ráadás perceire az Újpest teljesen kinyílt, ami kontralehetőségeket biztosított a Paks számára. Egy ilyen akció végén Silye Erik be is talált, ám a VAR érvénytelenítette a gólt. Az eredmény azonban így sem változott: a Paks 2–1-re győzött, és mindhárom pontot elvitte a fővárosból.

Fizz Liga, 3. forduló

Újpest FC–Paksi FC 1–2 (1–1). Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 8650 néző, v.: Berke 
Újpest: Piscitelli– Bese, Joao, Duarte, Goncalves– Rasak (Ljujics, 78.), Ademi (Fiola, 57.)– Matko, Horváth Krisztofer (Medeiros, 57.), Beridze– Brodic. Vezetőedző: Damir Krznar 
Paks: Kovácsik– Lenzsér, Kinyik, Szekszárdi– Osváth, Papp, Gyurkits (Windecker, 79.), Horváth Kevin (Hinora, 87.), Silye– Hahn (Tóth B., 63.), Szendrei (Pető, 63.). Vezetőedző: Bognár György
Gólszerzők: Matko (43.), illetve Horváth K. (38.), Lenzsér (76.).

 

