2 órája
Négy éven belül éremesélyes csapatot kovácsolna a Szekszárd FC-ből Vágó Attila
Szombaton az MTK Budapest elleni hazai bajnokival új korszak kezdődik a Simple Női Liga NB I-ben szereplő Szekszárd FC-nél. A rajt előtt Vágó Attila, a sárga-feketék nyáron kinevezett vezetőedzője válaszolt kérdéseinkre.
– Felnőtt szinten a megyei élvonalban, az NB III-ban, az NB I/B-ben és az NB II-ben is bajnok lett edzőként. Hogyan találta meg a szekszárdi felkérés?
– Kószó Ádámot régről ismerem, mondhatni fiatalkora óta. Annak idején Szeged városrészének számító Kiskundorozsmán voltam edző, ő pedig az egyetemi tanulmányai alatt az akkori alpolgármester marketingeseként járt a mérkőzéseinkre. Hosszú évek teltek el, amikor is idén nyáron megcsörrent a telefonom. Ádám volt a vonalban, elmondta, hogy megvásárolta a szekszárdi egyesületet és szeretné, ha én lennék a vezetőedző. Akkor jöttem haza Székelyudvarhelyről, ahova egyébként szívesen visszavártak volna, de nem sokat gondolkodtam, már másnap elfogadtam a felkínált lehetőséget – válaszolta portálunknak adott exkluzív interjújában az 66 éves, több mint hétszáz felnőtt mérkőzésen dirigáló Vágó Attila.
– A női vonalon négy évet töltött a romániai csapatnál, amelyet feljuttatott az élvonalba és megnyerte velük a kupát, de volt a Ferencváros másodedzője és két ízben a magyar női válogatott szövetségi kapitánya is. Mi döntött mégis a sárga-feketék mellett?
– Új filozófiát szeretnénk megvalósítani kicsiben Szekszárdon, majd nagyban Magyarországon, ezzel pozitívabb megítélés alá vonni a női labdarúgást. Sajnálattal látjuk azt Ádámmal, hogy amíg Amerikában és Európa több országában, mint a franciáknál, angoloknál és dánoknál, sikerült kiharcolni a profi státuszt, itthon szinte „mostohaszerep" jut a sportágban a nőknek. Fokozatosan építkezve szeretnénk egy élhető női labdarúgás feltételeit megteremteni. Rengeteg kritikát kaptunk és tudjuk, kapunk is majd még, de belevágtunk a projektbe. Sokan kétkedve fogadták a kinevezésemet, ugyanakkor vannak, akik a pártunkon állnak és gratuláltak Ádámnak az elképzeléseinkhez. Hozzátette, a jó kapcsolatunk ide vagy oda, ha nem a megfelelő irányba mennek a dolgok, megválik tőlem. Ez így is van rendjén.
– A hangzatos szavak mellett hitelesek akkor lesznek igazán, ha ez eredménnyel is párosul. Rövid távon milyen célokat tűztek ki?
– Az eddigi három NB I-es szezon közül kétszer az utolsó fordulóban harcolta ki a bennmaradást a Szekszárd, ha ez már ebben a szezonban korábban meglenne, az előrelépést jelentene. Tudjuk, hogy a Ferencváros, Győr, MTK, Puskás Akadémia kvartettel nem lehet felvenni a versenyt, az erőviszonyokat reálisan nézve a mezőny utolsó harmadában vagyunk jelenleg, de célunk, három-négy év múlva a legjobb négyben végezzünk. Mire eljutunk oda, már nemcsak a bajnok, hanem a második és a kupagyőztes is képviselheti hazánkat a nemzetközi porondon. Márpedig egy ilyen szereplés megteremti a következő két év költségvetését.
– Erre alkalmas a jelenlegi játékoskeret?
– Jóval szűkebb a merítési lehetőségünk, mint a riválisoknak. Ha csak a közvetlen ellenfeleket nézzük, az Újpest harminc fővel dolgozott a nyáron, de a Szeged is szerb válogatottakkal erősített. Nálunk húsz játékos alkotja a keretet, a tizennyolc mezőnyjátékosból hárman – Vári Viktória, Hodászi Eszter, Kovács Zsófia – műtét után, Miszlai Jázmin az előtt áll. Igazoltunk tíz játékost, köztük két fiatalt, mert a jelenlegi utánpótlásban sajnos nincs olyan, aki az MLSZ-szabálynak eleget tudna tenni (az új idényben legalább 1500 percet a pályán kell lennie egy 18 éven alulinak – A szerk.). A téli átigazolási időszakban ugyanakkor még szeretnénk erősíteni, de ez több tényezőtől függ majd. Ahogy korábban mondtam, a fokozatosság elvét valljuk. Szekszárdon kicsiben meg akarjuk mutatni, hogy más szemlélettel, akarattal és mentalitással máshogy is lehet vezetni egy klubot, de ehhez idő kell. A tulajdonos sok pénzt fektetett és fektet be a jövőben is, itt vagy a közelben egy „mini Telki” női edzőközpontot szeretne felépíteni. Szeretnénk olyan játékosokat nevelni, akik a nagyobb klubokban és a magyar válogatottban is szerepet kaphatnak.
A Szekszárd FC nyári játékosmozgása
Érkezett: Kaitlin Kehrer (kanadai, Soccer's Best Academy), Katona Katinka (Bp. Honvéd), Sovány Dorina, Kuntzl Norina (Szeged), Prigli Barbara, Fehér Lili, Hodászi Eszter (mindketten Soroksár), Filep Zsuzsa, Egyed Kata (mindketten Ferencváros), Gelb Mónika (Astra)
Távozott: Acsádi Petra (PMFC), Zahár Flóra, Werner Tamara
Maradt: Jáhn Klaudia, Kovács Zsófia, Vári Viktória, Nagy-Cseke Vivien Edina, Török Noémi, Kágyi Kíra, Schell Dorina, Miszlai Jázmin, Mucsi Bianka, Szabó Emese
– Maradva a jelenben: különleges tétmérkőzéssel mutatkozik be a Szekszárd kispadján, hiszen szombaton Fanny lánya csapatát, az MTK Budapestet fogadják.
– Remek kapcsolatom van a lányommal, például amikor a Ferencváros játékos-edzője volt, akkor én volt a csapat másodedzője, ugyanakkor ilyenkor félretesszük a családi köteléket. Az MTK ellen helyt kell állni, hogy ez mire lesz elég, nem tudhatjuk még, de akarati tényezőben nem múlhat felül senki. Ha hozzáállásban, mentalitásban és agresszivitásban felül tudjuk őket múlni, akkor a tudásbéli különbséget kompenzálni lehet. Ha jó meccset vívunk, az lendületet ad a továbbiakra. Egyet azonban ígérhetek: nem követem el azt a szarvashibát, hogy nem a legjobb játékosokat játszatom a csapatban.
Simple Női Liga NB I, 1. forduló
Augusztus 23., szombat
17.00 Szekszárd FC–MTK Budapest
Szekszárd, v.: Alafi (Rigó V., dr. Juhász D.)
A felkészülés végén jár a Szekszárd FCFotók: Makovics Kornél