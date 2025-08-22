Négy éven belül éremesélyes csapatot kovácsolna a Szekszárd FC-ből Vágó Attila

– Felnőtt szinten a megyei élvonalban, az NB III-ban, az NB I/B-ben és az NB II-ben is bajnok lett edzőként. Hogyan találta meg a szekszárdi felkérés?

– Kószó Ádámot régről ismerem, mondhatni fiatalkora óta. Annak idején Szeged városrészének számító Kiskundorozsmán voltam edző, ő pedig az egyetemi tanulmányai alatt az akkori alpolgármester marketingeseként járt a mérkőzéseinkre. Hosszú évek teltek el, amikor is idén nyáron megcsörrent a telefonom. Ádám volt a vonalban, elmondta, hogy megvásárolta a szekszárdi egyesületet és szeretné, ha én lennék a vezetőedző. Akkor jöttem haza Székelyudvarhelyről, ahova egyébként szívesen visszavártak volna, de nem sokat gondolkodtam, már másnap elfogadtam a felkínált lehetőséget – válaszolta portálunknak adott exkluzív interjújában az 66 éves, több mint hétszáz felnőtt mérkőzésen dirigáló Vágó Attila.

Vágó Attila (balra) a Szekszárd FC vezetőedzője és az egyesület tulajdonosa, Kószó Ádám

Fotó: Makovics Kornél

– A női vonalon négy évet töltött a romániai csapatnál, amelyet feljuttatott az élvonalba és megnyerte velük a kupát, de volt a Ferencváros másodedzője és két ízben a magyar női válogatott szövetségi kapitánya is. Mi döntött mégis a sárga-feketék mellett?

– Új filozófiát szeretnénk megvalósítani kicsiben Szekszárdon, majd nagyban Magyarországon, ezzel pozitívabb megítélés alá vonni a női labdarúgást. Sajnálattal látjuk azt Ádámmal, hogy amíg Amerikában és Európa több országában, mint a franciáknál, angoloknál és dánoknál, sikerült kiharcolni a profi státuszt, itthon szinte „mostohaszerep" jut a sportágban a nőknek. Fokozatosan építkezve szeretnénk egy élhető női labdarúgás feltételeit megteremteni. Rengeteg kritikát kaptunk és tudjuk, kapunk is majd még, de belevágtunk a projektbe. Sokan kétkedve fogadták a kinevezésemet, ugyanakkor vannak, akik a pártunkon állnak és gratuláltak Ádámnak az elképzeléseinkhez. Hozzátette, a jó kapcsolatunk ide vagy oda, ha nem a megfelelő irányba mennek a dolgok, megválik tőlem. Ez így is van rendjén.

– A hangzatos szavak mellett hitelesek akkor lesznek igazán, ha ez eredménnyel is párosul. Rövid távon milyen célokat tűztek ki?

– Az eddigi három NB I-es szezon közül kétszer az utolsó fordulóban harcolta ki a bennmaradást a Szekszárd, ha ez már ebben a szezonban korábban meglenne, az előrelépést jelentene. Tudjuk, hogy a Ferencváros, Győr, MTK, Puskás Akadémia kvartettel nem lehet felvenni a versenyt, az erőviszonyokat reálisan nézve a mezőny utolsó harmadában vagyunk jelenleg, de célunk, három-négy év múlva a legjobb négyben végezzünk. Mire eljutunk oda, már nemcsak a bajnok, hanem a második és a kupagyőztes is képviselheti hazánkat a nemzetközi porondon. Márpedig egy ilyen szereplés megteremti a következő két év költségvetését.