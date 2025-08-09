augusztus 9., szombat

Emőd névnap

35°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kész a csoportbeosztás

29 perce

Változott a bajnokság lebonyolítása, ami a Szekszárdot is érinti

Címkék#Szekszárdi Fekete Gólyák KC#Hőgyészi SC#NB II-es kézilabda

A Magyar Kézilabda-szövetség elkészítette a 2025/2026-os NB II-es bajnokságok csoportbeosztásait.

Változott a bajnokság lebonyolítása, ami a Szekszárdot is érinti

Új lebonyolítás vár a szekszárdiakra az új szezonban

Forrás: Szekszárdi FGKC

A férfiaknál a következő szezonban is nyolc csoportba osztották szét a klubokat. A Hőgyészi SC a Nagykanizsával, a Kalocsával, a NEKA U21-es csapatával, a Mecseknádasddal, a Nagyatáddal, a Siklóssal és az újonc Sárbogárddal alkotja csoportját. Az alapszakaszt után az első négy helyezett a felső-, a második négy az alsóházban folytatja.

A nőknél jelentős átalakulás történt, a klubokat négy darab tizennégy csapatos csoportba osztotta az MKSZ. A lebonyolítás körmérkőzéses rendszerben, oda-visszavágó alapon történik.

A Szekszárdi Fekete Gólyák KC ellenfelei: Budafoki KSE, Csepel DSE, Dunaújvárosi Kohász KA II, Dunavarsányi TE, Ferencváros U21, Kozármisleny U21, Kozármisleny U21, Alba Fehérvár U21, Mohácsi TE, Gárdony-Pázmánd II, Szent István SE, Szigetszentmiklós II, Tököl, Siófok.

A bajnokság a szeptember 13-i héten kezdődik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu