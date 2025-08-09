Változott a bajnokság lebonyolítása, ami a Szekszárdot is érinti

A férfiaknál a következő szezonban is nyolc csoportba osztották szét a klubokat. A Hőgyészi SC a Nagykanizsával, a Kalocsával, a NEKA U21-es csapatával, a Mecseknádasddal, a Nagyatáddal, a Siklóssal és az újonc Sárbogárddal alkotja csoportját. Az alapszakaszt után az első négy helyezett a felső-, a második négy az alsóházban folytatja.

A nőknél jelentős átalakulás történt, a klubokat négy darab tizennégy csapatos csoportba osztotta az MKSZ. A lebonyolítás körmérkőzéses rendszerben, oda-visszavágó alapon történik.

A Szekszárdi Fekete Gólyák KC ellenfelei: Budafoki KSE, Csepel DSE, Dunaújvárosi Kohász KA II, Dunavarsányi TE, Ferencváros U21, Kozármisleny U21, Kozármisleny U21, Alba Fehérvár U21, Mohácsi TE, Gárdony-Pázmánd II, Szent István SE, Szigetszentmiklós II, Tököl, Siófok.

A bajnokság a szeptember 13-i héten kezdődik.