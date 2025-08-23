1 órája
Közel volt a hatalmas meglepetés Dombóváron, gólözön Bonyhádon a nyitányon (galéria)
A Bonyhád kilencgólos meccsen győzte le a dunaföldváriakat a vármegye I-es focibajnokság nyitófordulójában, a Bölcske fordított a Dombóvári LK otthonában.
A második vonal bajnokaként feljebb lépő Dombóvári LK története első vármegyei I. osztályú mérkőzésén már 3–0-ra is vezetett az előző idény ezüstérmese ellen, a Bölcske végül a hajrában a maga javára fordította a találkozót. A vármegye I nyitófordulójának másik mérkőzésén az NB III-ból visszatérő csapatok derbijén a Bonyhád felülmúlta a dunaföldváriakat.
Vármegye I., 1. forduló
Bonyhád VLC–Dunaföldvári FC 6–3 (3–2)
Bonyhád, v.: Czagány (Szabó P., Száraz Z.)
Bonyhád: Schleinig – Jerabek (Krausz, 77.), Máté R., Biszak (Szeiler, 77.) – Molnár M. (Farkas M., 51.), Sásdi A., Virág R., Bognár S., Sásdi B. (Fazekas N., 77.) – Bodó J. (Keszler K., 71.), Pap R. Edző: Sárai György
Dunaföldvár: Weixl – Kun J., Horváth Bálint, Czigler, Virág D., Kovács M. (Papp A., a szünetben), Prantner G., Polgár Sz. (Hájas, 66.), Horváth Balázs, Zadravecz, Polgár F. Edző: Váradi Sándor
Gólszerző: Bodó J. (4., 5.), Molnár M. (30.), Bognár S. (71.), Virág R. (75.), illetve Zadravecz (13.), Horváth Balázs (39.), Polgár Sz. (60.)
Jók: Bodó J., Sásdi A., Jerabek, Virág R., illetve Zadravecz, Horváth Balázs, Virág D.
Hivatalos: elkészült a vármegyei focibajnokság besorolása
Dombóvári LK–Bölcskei SE 3–4 (1–3)
Dombóvár, v.: Bene R. (Horváth G., Ormai)
Dombóvár: Karádi – Szakó, Kierdorf, Várai, Illés I. (Őszi, 84.) – Hovorka, Varga M. (Szalai Sz., a szünetben), Kardos L., Sólyom B., Keresztes P. (Kis D., 58.) – Végh P. (Jégl, 84.). Játékos-edző: Kis Dániel
Bölcske: Nagy Sz. – Jankó, Binder, Fenyősi, Hanol M. – Heisler (Laták, 78.), Blatt (Szauer, 60.), Kovács E. – Bognár B. (Horváth K., 78.), Farsang P. (Kövesdi, 78.), Szili I. (Buzás A., 78.). Edző: Nagy Lajos
Gólszerző: Sólyom B. (50., 66.), Kardos L. (21.), illetve Farsang P. (26., 45.), Fenyősi (34.), Szili I. (77.)
Jók: Sólyom B., Kierdorf, Várai, Kardos L., illetve Fenyősi
A Kakasd SE–Bátaszék SE mérkőzést szeptember 24-ére halasztották.
Vármegye I: Bonyhád VLC–Dunaföldvári FCFotók: Máté Réka