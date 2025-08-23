Közel volt a hatalmas meglepetés Dombóváron, gólözön Bonyhádon a nyitányon (galéria)

A második vonal bajnokaként feljebb lépő Dombóvári LK története első vármegyei I. osztályú mérkőzésén már 3–0-ra is vezetett az előző idény ezüstérmese ellen, a Bölcske végül a hajrában a maga javára fordította a találkozót. A vármegye I nyitófordulójának másik mérkőzésén az NB III-ból visszatérő csapatok derbijén a Bonyhád felülmúlta a dunaföldváriakat.

Bodó József (jobbról a második) duplája is kellett a Bonyhád vármegye I-es sikeréhez

Fotó: Máté Réka

Bonyhád VLC–Dunaföldvári FC 6–3 (3–2)

Bonyhád, v.: Czagány (Szabó P., Száraz Z.)

Bonyhád: Schleinig – Jerabek (Krausz, 77.), Máté R., Biszak (Szeiler, 77.) – Molnár M. (Farkas M., 51.), Sásdi A., Virág R., Bognár S., Sásdi B. (Fazekas N., 77.) – Bodó J. (Keszler K., 71.), Pap R. Edző: Sárai György

Dunaföldvár: Weixl – Kun J., Horváth Bálint, Czigler, Virág D., Kovács M. (Papp A., a szünetben), Prantner G., Polgár Sz. (Hájas, 66.), Horváth Balázs, Zadravecz, Polgár F. Edző: Váradi Sándor

Gólszerző: Bodó J. (4., 5.), Molnár M. (30.), Bognár S. (71.), Virág R. (75.), illetve Zadravecz (13.), Horváth Balázs (39.), Polgár Sz. (60.)

Jók: Bodó J., Sásdi A., Jerabek, Virág R., illetve Zadravecz, Horváth Balázs, Virág D.