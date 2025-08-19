Pikáns mérkőzéssel indul a megyei labdarúgószezon

Augusztus 23-án elsőként a vármegyei élvonalbeli bajnokságban harsan fel a síp, ráadásul nem is akármilyen párosításokat rendeznek a nyitófordulóban. Az újonc Dombóvári LK az előző idény ezüstérmesét látja vendégül, a harmadik helyezett Bátaszék a negyedik kakasdiakhoz utazik. A legkülönlegesebb meccset azonban Bonyhádon rendezik, ahol az NB III-ból visszalépett völgységi gárda a harmadik vonalból sereghajtóként búcsúzó, de oda visszavágyó Dunaföldvárt fogadja.

A TMLSZ ma 15 órakor tartja szezon előtti hagyományos ligaértekezletét, az őszi szezon pontos menetrendje ezt követően válik véglegessé.

Mint arról beszámoltunk, a felnőtt vármegyei labdarúgószezon három osztályban összesen harminchat csapat részvétel zajlik.

Tolna Vármegyei I. osztály, 1. forduló

Augusztus 23., szombat

16.00 Dombóvári LK–Bölcskei SE

17.30 Bonyhád VLC–Dunaföldvári FC

Augusztus 24., vasárnap

17.30 Kakasd SE–Bátaszék SE

Szabadnapos: Nagymányok-Majos