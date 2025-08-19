augusztus 19., kedd

Vármegye I-es foci

33 perce

Pikáns mérkőzéssel indul a megyei labdarúgószezon

Címkék#FC Dunaföldvár#megyei I. osztály#Bonyhád VLC

Pikáns mérkőzéssel indul a megyei labdarúgószezon

A Bonyhád és a Dunaföldvár csapata idén a vármegyei I. osztályban csap össze egymással

Fotó: Máté Réka

Augusztus 23-án elsőként a vármegyei élvonalbeli bajnokságban harsan fel a síp, ráadásul nem is akármilyen párosításokat rendeznek a nyitófordulóban. Az újonc Dombóvári LK az előző idény ezüstérmesét látja vendégül, a harmadik helyezett Bátaszék a negyedik kakasdiakhoz utazik. A legkülönlegesebb meccset azonban Bonyhádon rendezik, ahol az NB III-ból visszalépett völgységi gárda a harmadik vonalból sereghajtóként búcsúzó, de oda visszavágyó Dunaföldvárt fogadja.

A TMLSZ ma 15 órakor tartja szezon előtti hagyományos ligaértekezletét, az őszi szezon pontos menetrendje ezt követően válik véglegessé.

Mint arról beszámoltunk, a felnőtt vármegyei labdarúgószezon három osztályban összesen harminchat csapat részvétel zajlik.

Tolna Vármegyei I. osztály, 1. forduló
Augusztus 23., szombat
16.00 Dombóvári LK–Bölcskei SE
17.30 Bonyhád VLC–Dunaföldvári FC
Augusztus 24., vasárnap
17.30 Kakasd SE–Bátaszék SE
Szabadnapos: Nagymányok-Majos

 

