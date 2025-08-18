Hivatalos: elkészült a vármegyei focibajnokság besorolása

Három osztályban összesen harminchat egyesület részvételével indul a Tolna vármegyei futballszezon, tájékoztatta portálunkat Krausz Márton. Az MLSZ Tolna Vármegyei Igazgatóság igazgatója hozzátette, a felnőttek mellett hat korosztályban (U21, U19, U17, U16, U14, U13) indítanak bajnokságot, így összesen százhúsz nevezés érkezett be a 2025/2026-os idényre. Mindemellett a honi szövetség regionális U13-as és U12-es bajnoksága is vármegyénk égisze alatt zajlik majd, ahogy a legutóbbi szezonban is. A Tolna Vármegyei Kupa, amely jövő áprilisban kezdődik, az első és másodosztályú csapatok számára kötelező.

A Dombóvári LK a másodosztály bajnokaként a vármegyei futball élvonalában indul

Forrás: Dombóvári LK

Heten a legmagasabb osztályban

Júliusban arról számoltunk be, hogy kilenc csapat nevezett a vármegyei élvonalban, közülük a Tolna VFC jelezte, ebben a szezonban nem indít felnőttcsapatot, míg a Faddi SE a második vonalban versenyez majd. Így ezúttal is hét együttessel indul a szezon: itt lesz a tavasszal ezüstérmet szerző Bölcskei SE, a harmadik helyezett Bátaszék SE, valamint a negyedik Kakasd SE, hozzájuk csatlakozik másodosztály bajnoka, a Dombóvári LK, valamint az NB III-ból kiesett Dunaföldvári FC és a visszalépő Bonyhád VLC, illetve a Nagymányok és a Majos közös gárdája.

A bajnokság már most hétvégén, azaz augusztus 23-án elindul. A csapatok négy kört játszanak, vagyis minden ellenféllel kétszer otthon, kétszer idegenben mérkőznek meg.

Kevesebb gárda a második vonalban

Bár hivatalos értesítés még nem érkezett, információink szerint a Teveli Medosz SE nem indul a bajnokságban, így a másodosztályban is hét csapat versenyez majd a minél jobb eredményért. A második helyezett Tengelici SE és a bronzérmes ASE Paks mellett a Mol Magyar Kupa-résztvevő Mórágyi SE, az Aparhanti SE, a Faddi SE, a Kisdorogi FC és az első osztályból visszanevezett Bonyhád-Börzsöny SE alkotja majd a mezőnyt.

A lebonyolítás megegyezik a vármegye I-ével, vagyis négy kört, azaz huszonnégy mérkőzést (ősszel 12, tavasszal 12) játszik valamennyi csapat. A pontvadászat augusztus utolsó hétvégéjén indul.

Új régiók a harmadosztályban

A TMLSZ idén nem Keletre és Nyugatra, hanem Észak és Dél csoportra osztotta fel a harmadik vonal klubjait, akiket két tizenegy csapatos csoportba osztott fel a szövetség. A Tevel és a Tolna mellett az idény közben visszalépő Tolnanémedi, valamint a Nak sem indít csapatot, a Bölcskének viszont lesz második számú csapata, így újraéled a Madocsa–Bölcske szomszédvári rangadó. A Gerjen a másodosztályból „lenevezett”, a Gyapa és a Dunaszentgyörgy közös együttessel vág neki a bajnokságban, míg a Dunakömlőd két év szünet után visszakerül a vármegyei futball térképére.