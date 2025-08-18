augusztus 18., hétfő

Vármegyei labdarúgás

34 perce

Hivatalos: elkészült a vármegyei focibajnokság besorolása

Címkék#megyei II. osztály#megyei I. osztály#Megyei III. osztály

Harminchat csapattal indul útjára a labda szűkebb hazánkban. Minden, amit a Tolna vármegyei futball 2025/2026-os idényéről tudni kell.

Három osztályban összesen harminchat egyesület részvételével indul a Tolna vármegyei futballszezon, tájékoztatta portálunkat Krausz Márton. Az MLSZ Tolna Vármegyei Igazgatóság igazgatója hozzátette, a felnőttek mellett hat korosztályban (U21, U19, U17, U16, U14, U13) indítanak bajnokságot, így összesen százhúsz nevezés érkezett be a 2025/2026-os idényre. Mindemellett a honi szövetség regionális U13-as és U12-es bajnoksága is vármegyénk égisze alatt zajlik majd, ahogy a legutóbbi szezonban is. A Tolna Vármegyei Kupa, amely jövő áprilisban kezdődik, az első és másodosztályú csapatok számára kötelező.

A Dombóvári LK a másodosztályban bajnokaként a vármegyei futball élvonalában indul
A Dombóvári LK a másodosztály bajnokaként a vármegyei futball élvonalában indul
Forrás: Dombóvári LK 

Heten a legmagasabb osztályban

Júliusban arról számoltunk be, hogy kilenc csapat nevezett a vármegyei élvonalban, közülük a Tolna VFC jelezte, ebben a szezonban nem indít felnőttcsapatot, míg a Faddi SE a második vonalban versenyez majd. Így ezúttal is hét együttessel indul a szezon: itt lesz a tavasszal ezüstérmet szerző Bölcskei SE, a harmadik helyezett Bátaszék SE, valamint a negyedik Kakasd SE, hozzájuk csatlakozik másodosztály bajnoka, a Dombóvári LK, valamint az NB III-ból kiesett Dunaföldvári FC és a visszalépő Bonyhád VLC, illetve a Nagymányok és a Majos közös gárdája.

A bajnokság már most hétvégén, azaz augusztus 23-án elindul. A csapatok négy kört játszanak, vagyis minden ellenféllel kétszer otthon, kétszer idegenben mérkőznek meg.

Kevesebb gárda a második vonalban

Bár hivatalos értesítés még nem érkezett, információink szerint a Teveli Medosz SE nem indul a bajnokságban, így a másodosztályban is hét csapat versenyez majd a minél jobb eredményért. A második helyezett Tengelici SE és a bronzérmes ASE Paks mellett a Mol Magyar Kupa-résztvevő Mórágyi SE, az Aparhanti SE, a Faddi SE, a Kisdorogi FC és az első osztályból visszanevezett Bonyhád-Börzsöny SE alkotja majd a mezőnyt.

A lebonyolítás megegyezik a vármegye I-ével, vagyis négy kört, azaz huszonnégy mérkőzést (ősszel 12, tavasszal 12) játszik valamennyi csapat. A pontvadászat augusztus utolsó hétvégéjén indul.

Új régiók a harmadosztályban

A TMLSZ idén nem Keletre és Nyugatra, hanem Észak és Dél csoportra osztotta fel a harmadik vonal klubjait, akiket két tizenegy csapatos csoportba osztott fel a szövetség. A Tevel és a Tolna mellett az idény közben visszalépő Tolnanémedi, valamint a Nak sem indít csapatot, a Bölcskének viszont lesz második számú csapata, így újraéled a Madocsa–Bölcske szomszédvári rangadó. A Gerjen a másodosztályból „lenevezett”, a Gyapa és a Dunaszentgyörgy közös együttessel vág neki a bajnokságban, míg a Dunakömlőd két év szünet után visszakerül a vármegyei futball térképére.

A bajnokság hagyományos formában, oda-visszavágós formában zajlik, az első fordulóra a szeptember 6-i hétvégén kerül sor.

A Tolna vármegyei futballbajnokság csapatai

  • I. osztály (7): Bátaszék SE, Bölcskei SE, Bonyhád VLC, Dombóvári LK, Dunaföldvári FC, Kakasd SE, Nagymányok-Majos
  • II. osztály (7): Aparhanti SE, ASE Paks, Bonyhád-Börzsöny SE, Faddi SE, Kisdorogi FC, Mórágyi SE, Tengelici SE
  • III. osztály, Észak (11): Bölcskei SE II, Dunakömlődi SE, Györköny SE, Iregszemcsei SE, Kajdacsi SE, Madocsa SE, Magyarkeszi KSE, Nagydorogi KSE, Németkéri SE, Pálfai SE, Tamási 2009 FC II
  • III. osztály, Dél (11): Dalmandi SK, Decs LSE, Döbröközi KSE, Gerjeni SE, Gyapa-Dunaszentgyörgy, Gyönki SE, Kaposszekcső-Csikóstőttős, KSE Zomba, Sióagárdi SE, Szedresi SE, Őcsény SK

 

