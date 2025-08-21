Még várni kell a korábbi sikeredző visszatérésére – elmarad a hétvégi bajnoki

Három hónap pihenő után hétvégén útjára indul a labda a vármegyei futballban, igaz, egyelőre csak a legmagasabb osztályban. És igaz, nem teljes fordulóval, ugyanis a Kakasd SE–Bátaszék SE mérkőzést szeptember 24-re halasztották, mivel a hazai csapat játékosainak sportorvosi engedélye az eredeti időpontig nem készül el.

A Kakasd és a Bátaszék vármegyei futballrangadóját szeptemberre halasztották

Fotó: Makovics Kornél

Mindez azt jelenti, a Takács Norbert kakasdi visszatérésére még várni kell. A 46 éves szakember 2020 szeptembere és 2024 júniusa között irányította a település csapatát, amellyel utolsó évében ért fel a csúcsra: a vármegye I-ben bronzérmet szerzett, valamint feljuttatta a gárdát a Magyar Kupa országos főtáblájára. Később volt a Tevel edzője, majd az NB III-as Szekszárdi UFC pályaedzője is, a Bátaszék kispadját idén nyáron foglalta el.