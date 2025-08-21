1 órája
Még várni kell a korábbi sikeredző visszatérésére – elmarad a hétvégi bajnoki
Három hónap pihenő után hétvégén útjára indul a labda a vármegyei futballban, igaz, egyelőre csak a legmagasabb osztályban. És igaz, nem teljes fordulóval, ugyanis a Kakasd SE–Bátaszék SE mérkőzést szeptember 24-re halasztották, mivel a hazai csapat játékosainak sportorvosi engedélye az eredeti időpontig nem készül el.
Mindez azt jelenti, a Takács Norbert kakasdi visszatérésére még várni kell. A 46 éves szakember 2020 szeptembere és 2024 júniusa között irányította a település csapatát, amellyel utolsó évében ért fel a csúcsra: a vármegye I-ben bronzérmet szerzett, valamint feljuttatta a gárdát a Magyar Kupa országos főtáblájára. Később volt a Tevel edzője, majd az NB III-as Szekszárdi UFC pályaedzője is, a Bátaszék kispadját idén nyáron foglalta el.
A hétvégén a Bonyhád VLC–Dunaföldvári FC és a Dombóvári LK–Bölcskei SE találkozót rendezik a vármegyei első osztályban. Mindkét találkozónak megvan a külön pikantériája: előbbi két gárda az előző idényben még az NB III-ban csapott össze és mindkétszer a völgységi csapat nyert (3–0 idegenben, 6–0 otthon), a DLK pedig az előző idény ezüstérmese ellen készül története első élvonalbeli meccsére.
Tolna Vármegyei I. osztály, 1. forduló
Augusztus 23., szombat
16.30 Bonyhád VLC–Dunaföldvári FC
16.30 Dombóvári LK–Bölcskei SE
Szeptember 24., szerda
17.30 Kakasd SE–Bátaszék SE
