augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

26°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye I-es foci

1 órája

Még várni kell a korábbi sikeredző visszatérésére – elmarad a hétvégi bajnoki

Címkék#Bátaszék SE#megyei I. osztály#Kakasd SE

Három hónap pihenő után hétvégén útjára indul a labda a vármegyei futballban, igaz, egyelőre csak a legmagasabb osztályban. És igaz, nem teljes fordulóval, ugyanis a Kakasd SE–Bátaszék SE mérkőzést szeptember 24-re halasztották, mivel a hazai csapat játékosainak sportorvosi engedélye az eredeti időpontig nem készül el. 

A Kakasd és a Bátaszék vármegyei futballrangadóját szeptemberre halasztották
A Kakasd és a Bátaszék vármegyei futballrangadóját szeptemberre halasztották
Fotó: Makovics Kornél

Mindez azt jelenti, a Takács Norbert kakasdi visszatérésére még várni kell. A 46 éves szakember 2020 szeptembere és 2024 júniusa között irányította a település csapatát, amellyel utolsó évében ért fel a csúcsra: a vármegye I-ben bronzérmet szerzett, valamint feljuttatta a gárdát a Magyar Kupa országos főtáblájára. Később volt a Tevel edzője, majd az NB III-as Szekszárdi UFC pályaedzője is, a Bátaszék kispadját idén nyáron foglalta el.

Csonka fordulóval indul be a vármegyei futball

A hétvégén a Bonyhád VLC–Dunaföldvári FC és a Dombóvári LK–Bölcskei SE találkozót rendezik a vármegyei első osztályban. Mindkét találkozónak megvan a külön pikantériája: előbbi két gárda az előző idényben még az NB III-ban csapott össze és mindkétszer a völgységi csapat nyert (3–0 idegenben, 6–0 otthon), a DLK pedig az előző idény ezüstérmese ellen készül története első élvonalbeli meccsére.

Tolna Vármegyei I. osztály, 1. forduló
Augusztus 23., szombat
16.30 Bonyhád VLC–Dunaföldvári FC
16.30 Dombóvári LK–Bölcskei SE
Szeptember 24., szerda
17.30 Kakasd SE–Bátaszék SE

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu