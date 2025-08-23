Kollár Kristóffal és Juhász Istvánnal világbajnok a kenu négyes egység!

A milánói gyorsasági világbajnokság harmadik, szombati versenynapjának utolsó számaként rendezték meg a kenu négyesek 500 méteres döntőjét, ahol Kollár Kristóf és Juhász István személyében két paksi fiatal is szereplője volt. Az Atomerőmű SE 23 és 20 éves kiválósága – Hajdu Jonatánnal és Fejes Dániellel – futamgyőztesként, a harmadik legjobb idővel jutott döntőbe, ahol a jó rajt után élre állt a magyar hajó. Féltáv után még növelni tudták előnyüket a mieink, akik magabiztosan szerezték meg a világbajnoki címet!

Kollár Kristóf (elöl) világbajnok a kenu négyes tagjaként

Fotó: Szalmás Péter

A magyar egység, amely 2017 után szerezte meg az elsőséget ebben a számban, mögött az olimpiai bajnok spanyolok és a nemzetközi színekben versenyző fehéroroszok végeztek dobogón.

A paksi páros a vasárnapi zárónapon C2 500 méterén is döntőzik, míg a szintén ASE-s Pupp Noémi a női kajak négyes tagjaként végzett hetedik helyen Milánóban.

C4, 500 méter, férfiak

1. Magyarország 1:30,38 perc

2. Spanyolország 1:31,15

3. Fehéroroszország 1:31,45