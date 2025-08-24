Elképesztő bravúr
Világbajnoki bronzérmes a paksi Kollár-Juhász kenu páros!
Juhász István (balra) és Kollár Kristóf világbajnoki bronzérmes kenu párosban
Fotó: Szalmás Péter
A szombati, kenu négyes világbajnoki címe után a milánói gyorsasági világbajnokság vasárnapi zárónapján a párosok 500 méterén térdelt hajóba a Kollár Kristóf, Juhász István paksi kettős. A még mindig csak 23 és 20 éves sportolók jó rajt után féltávnál a negyedik helyen haladtak, majd a második felében is tartani tudták a tempót rutinosabb riválisaikkal, s végül az oroszok és a kínaiak mögött harmadikként lökték be hajójukat az olimpai számban a magyar kenu szakág tehetségei.
Világbajnokság, C2, 500 méter
1. Oroszország 1:39,63 perc
2. Kína 1:40,60
3. Magyarország 1:40,74
