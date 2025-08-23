Világbajnoki döntőbe jutott a paksi kenu páros!

Előfutamában a kínaiak mögött második helyen végzett (1:38,49 perc) csütörtökön a Kollár Kristóf, Juhász István kenu páros a milánói gyorsasági világbajnokságon, így nem jutott egyenes ágon döntőbe 500 méteren. A középfutamban féltávnál az első helyen állt az Atomerőmű SE két fiatalja, végül az olasz egység mögött másodikként jutott a vasárnap délelőtti döntőbe 1:39,96 perces idejével.

Döntőbe jutott a milánói kajak-kenu gyorsasági világbajnokságon a Kollár Kristóf, Juhász István paksi kenu páros

Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ

Az ASE kenusai számára nem sok pihenő jut, ugyanis 15.36 órakor – Hajdu Jonatánnal és Fejes Dániellel kiegészülve – C4 ötszáz méteren döntőzik, ahova a spanyolok és a nemzetközi színekben induló orosz egység mögött a harmadik legjobb idővel jutottak be. A finálét az M4 Sport élőben közvetíti.

Ahogy arról beszámoltunk, a kétszeres olimpiai bronzérmes Pupp Noémivel a hajóban a kajak négyesünk 500 döntőjében hetedik helyen végzett.