augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiszli Vanda címvédőként utazott

30 perce

Két paksiért szoríthatunk hétvégén a Világjátékokon

Címkék#Kirschner Zoltán#ASE (kajak)#Atomerőmű SE#Világjátékok#Kiszli Vanda

Két paksiért, a maratoni kajakos Kiszli Vandáért és a sárkányhajós Kirschner Zoltánért szoríthatunk a a XII. Világjátékokon.

Teol.hu

A nem olimpiai sportágak és szakágak legrangosabb versenyére hetvenkét magyar sportoló kvalifikálta magát. A dél-nyugat kínai Csengtúban szombaton és vasárnap rendezik a maratoni kajak-kenu versenyeket, ahol – Világjátékok-címvédőként – a kilencszeres világ- és 11-szeres Európa-bajnok Kiszli Vanda is rajthoz áll.

Kiszli Vanda és Kirschner Zoltán képviseli a paksiakat a Világjátékokon
Kiszli Vanda és Kirschner Zoltán képviseli a paksiakat a Világjátékokon
Forrás: Atomerőmű SE

Az Atomerőmű SE kiválósága az eredményei alapján jó formában utazott ki a helyszínre kedden, hiszen az idei kontinenstornán rövid körön és klasszikus távon párosban is aranyérmet szerzett, egyesben pedig második helyen ért célba, míg az áprilisi hazai válogatón sem talált legyőzőre. A Világjátékokon címvédőként ül hajóba a 3,5 és a 21 kilométeres távon, miután a 2022-es birminghami versenyen duplázni tudott.

Magyar idő szerint szombat hajnalban rendezték a rövid körös verseny selejtezőjét, a fináléra itthoni óra szerint 11-kor kerül sor. A klasszikus távon csak döntőt rendeznek, erre vasárnap 9.15 órakor kerül sor Kína negyedik legnagyobb, közel huszonegymillió lakosú városában.

A Világjátékok 1981 óta íródó története során másodszor rendeznek versenyt maratoni kajak-kenu szakágban, míg a sárkányhajó nyolc és tíz fős hajókkal ma hajnalban debütált a kínálatban – a paksi Kirschner Zoltánnal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu