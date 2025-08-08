Két paksiért szoríthatunk hétvégén a Világjátékokon

A nem olimpiai sportágak és szakágak legrangosabb versenyére hetvenkét magyar sportoló kvalifikálta magát. A dél-nyugat kínai Csengtúban szombaton és vasárnap rendezik a maratoni kajak-kenu versenyeket, ahol – Világjátékok-címvédőként – a kilencszeres világ- és 11-szeres Európa-bajnok Kiszli Vanda is rajthoz áll.

Kiszli Vanda és Kirschner Zoltán képviseli a paksiakat a Világjátékokon

Forrás: Atomerőmű SE

Az Atomerőmű SE kiválósága az eredményei alapján jó formában utazott ki a helyszínre kedden, hiszen az idei kontinenstornán rövid körön és klasszikus távon párosban is aranyérmet szerzett, egyesben pedig második helyen ért célba, míg az áprilisi hazai válogatón sem talált legyőzőre. A Világjátékokon címvédőként ül hajóba a 3,5 és a 21 kilométeres távon, miután a 2022-es birminghami versenyen duplázni tudott.

Magyar idő szerint szombat hajnalban rendezték a rövid körös verseny selejtezőjét, a fináléra itthoni óra szerint 11-kor kerül sor. A klasszikus távon csak döntőt rendeznek, erre vasárnap 9.15 órakor kerül sor Kína negyedik legnagyobb, közel huszonegymillió lakosú városában.

A Világjátékok 1981 óta íródó története során másodszor rendeznek versenyt maratoni kajak-kenu szakágban, míg a sárkányhajó nyolc és tíz fős hajókkal ma hajnalban debütált a kínálatban – a paksi Kirschner Zoltánnal.