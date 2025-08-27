augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

20°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályafutás végére tett pontot

3 órája

Ennyi volt! Tizennyolc év után visszavonul a Paks kapitánya

Címkék#Kovács Ákos#ASE (kosár)#Atomerőmű SE

Közel két évtizedet töltött a kosárlabda parkettjén Kovács Ákos, aki most bejelentette, visszavonul az aktív játéktól.

Munkatársunktól

Tizennyolc, parkettán töltött szezon után visszavonul a Paks kapitánya, Kovács Ákos, jelentett be az Atomerőmű SE a közösségi oldalán. A 37 esztendős irányító-hátvéd két ciklus alatt összesen tizenöt évet töltött a paksiaknál (2009-2017 és 2018-2025), rajtuk kívül Kecskeméten és Fehérváron pattogatott. „Kacsa” a piros-kék szerelést több, mint 470-szer öltötte magára, karrierje során az NB I A-csoportban pedig több, mint 530 mérkőzésen lépett pályára.

visszavonul a paks kapitánya kovács ákos
Visszavonul a Paks kapitánya, Kovács Ákos, de az ASE-t nem hagyja el
Fotó: Molnár Gyula

„Visszagondolva a 18 szezonra, amit lejátszottam, nyugodt szívvel és boldogan teszek pontot a játékos karrierem végére. Amikor 2007-ben először léptem pályára az NB I-ben, a nevelőegyesületem az Univer KSE színeiben, egy Dombóvár elleni alapszakasz mérkőzésen még nem gondoltam, hogy 2025-ben is a pályán leszek majd – fogalmazott az ASE csapatkapitánya. – Összességében nem lehetek elégedetlen azzal, ahogy alakult a pályafutásom, szereztem 10 érmet, részese voltam nagyon jó csapatoknak, közösségeknek, persze jó lett volna egy bajnoki vagy kupa győzelmet ünnepelni, de rossz szájízem nincs emiatt, hogy ez nem jött össze” – tette hozzá Kovács Ákos, aki a paksi klub utánpótlásában folytatja a munkát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu