Ennyi volt! Tizennyolc év után visszavonul a Paks kapitánya

Tizennyolc, parkettán töltött szezon után visszavonul a Paks kapitánya, Kovács Ákos, jelentett be az Atomerőmű SE a közösségi oldalán. A 37 esztendős irányító-hátvéd két ciklus alatt összesen tizenöt évet töltött a paksiaknál (2009-2017 és 2018-2025), rajtuk kívül Kecskeméten és Fehérváron pattogatott. „Kacsa” a piros-kék szerelést több, mint 470-szer öltötte magára, karrierje során az NB I A-csoportban pedig több, mint 530 mérkőzésen lépett pályára.

Visszavonul a Paks kapitánya, Kovács Ákos, de az ASE-t nem hagyja el

Fotó: Molnár Gyula

„Visszagondolva a 18 szezonra, amit lejátszottam, nyugodt szívvel és boldogan teszek pontot a játékos karrierem végére. Amikor 2007-ben először léptem pályára az NB I-ben, a nevelőegyesületem az Univer KSE színeiben, egy Dombóvár elleni alapszakasz mérkőzésen még nem gondoltam, hogy 2025-ben is a pályán leszek majd – fogalmazott az ASE csapatkapitánya. – Összességében nem lehetek elégedetlen azzal, ahogy alakult a pályafutásom, szereztem 10 érmet, részese voltam nagyon jó csapatoknak, közösségeknek, persze jó lett volna egy bajnoki vagy kupa győzelmet ünnepelni, de rossz szájízem nincs emiatt, hogy ez nem jött össze” – tette hozzá Kovács Ákos, aki a paksi klub utánpótlásában folytatja a munkát.