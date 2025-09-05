szeptember 5., péntek

Felkészülési torna

54 perce

A DEAC-ot kiütve döntőbe jutott az Atomerőmű SE a nyíregyházi emléktornán

#DEAC#V Sitku Ernő Emléktorna#ASE (kosár)#Atomerőmű SE

Teol.hu

Az Atomerőmű SE NB I/A-s csapata a nyíregyházi V. Sitku Ernő Emléktorna mai elődöntőjében nagyon simán, 86–61-re legyőzte a DEAC-ot, ezzel bejutott a szombati fináléba, ahol a házigazda vagy a Budapest Honvéd lesz majd a paksiak ellenfele. A döntőt 16.30 órakor rendezik a Continental Arénában.

Aleksandar Joncevski csapatában a legeredményesebb játékosa az amerikai Trevon Bluiett lett 22 ponttal (közte öt tripla). Az északmacedón vezetőedző ezúttal sem számíthatott a betegségből lábadozó Eilingsfeld Jánosra.

V. Sitku Ernő Emléktorna, elődöntő
Atomerőmű SE–DEAC 86–61 (30–10, 17–8, 22–13, 17–30)
ASE: Bluiett 22/15, Edosomwan 13, Benke 10/3, Géringer 10, Hicks 8/6, Halmai 8, Krivacevic 5, Révész 5/3, Mitchell 5, Cohill Arnold, Nagy.

