szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mol Magyar Kupa

1 órája

A Dombóvár a hosszabbítás végén még egalizált, majd tizenegyespárbajban búcsúzott

Címkék#Dombóvári FC#Martfű#labdarúgás#MOL Magyar Kupa

A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában a legjobb 32 közé jutásért a Dombóvári FC tizenegyesekkel búcsúzott.

Teol.hu

Az NB III Dél-Keleti csoportjának 14. helyezettje és a Dél-Nyugati csoport 15. pozíciójában álló együttes találkozója előzetesen kiegyenlített küzdelmet ígért. A Martfű ugyan két bajnokit is megnyert a szezonban, de egyik sikerét sem hazai pályán aratta, míg a Dombóvári FC eddig csak a kupában tudott diadalmaskodni, így most is ebben reménykedett Martinka Dániel csapata. 

A dombóvári Kilin Andrást üldözi Sütő Endre (balra) és Lajkó Flórián
A dombóvári Kilin András gólt lőtt a Martfű elleni kupameccsen
Fotó: Mártonfai Dénes

A gyengébb formát mindkét oldalon érzékelni lehetett, a küzdelmes kezdés során főként pontrúgások jelentettek veszélyt. Nagy Szilveszternek korán nagyot kellett védenie, hogy ne kerüljön hátrányba a Tolna vármegyei alakulat. A 12. percben azonban már ő sem segíthetett: jobb oldali beadás után Kinyig maradt üresen, és pontos fejessel megszerezte a vezetést a hazaiaknak. 
A gól után a vendégek aktívabb játékra váltottak, de a támadások a kapu előtti zónában rendre elhaltak. A martfűiek ügyesen tördelték a játékot, a dombóvári védelem pedig többször is bizonytalankodott az átmeneteknél, így Nagynak bravúrokat kellett bemutatnia, hogy ne nőjön tovább a hátrány. Bár a félidő második felében a dombóváriak többet birtokolták a labdát, igazi egyenlítési lehetőségig nem jutottak el. A szünet előtt pedig ismét jött a hazaiak erőssége: egy szöglet után Prozlik fejelt közelről a kapuba, így a Martfű 2–0-s vezetéssel vonulhatott pihenőre. 

A hazaiak ötven perc játék után már 3–0-ra vezettek

A szünetben érkező heves zápor tovább nehezítette a játékot a már amúgy is rossz állapotú pályán. A csúszós talaj inkább a hazaiaknak kedvezett: a félidő elején Mahler megindulása végén növelte háromgólosra a Jász vármegyeiek előnyét. 
A folytatásban a küzdelem és a szabálytalanságok kerültek előtérbe, több kisebb sérülés miatt is gyakran állt a játék. A Dombóvár azonban nem adta fel, és a kedvezőtlen körülmények ellenére is próbált támadni. Erőfeszítéseik a 66. percben hoztak eredményt: Kilin András lépett ki a védők közül, és megszerezte a szépítő találatot. A fiatal csatár ezzel lendületbe jött: néhány percekkel később büntetőt harcolt ki, amelyet Párkányi Zsolt magabiztosan értékesített, így egy gólra olvadt a különbség. A hajrára teljesen nyílt lett a mérkőzés: a Martfű igyekezett őrizni az előnyét, ám a 83. percben Pintér Máté távoli bombája utat talált a kapuba, amellyel a vendégek kiegyenlítettek. 

A ráadásban mindkét csapat szerzett egy-egy gólt

A rendes játékidő 3–3-as döntetlennel zárult, a hosszabbítás kezdetét azonban a villámlás miatt a játékvezető elhalasztotta. A közel egyórás szünet után folytatódhatott a játék, de a pálya állapota ekkor már nem kedvezett a minőségi futballnak. Egy-egy kisebb lehetőség mindkét oldalon adódott, majd a 108. percben Pintér hibája büntetőt eredményezett a Martfű javára. Mahler nem hibázott, és ismét előnyhöz juttatta a hazaiakat. 
A dráma azonban nem ért véget: az utolsó pillanatokban egy szöglet utáni kipattanót Szabó Dominik vállalt el távolról, a lövés pedig a tömegen át is eljutott a kapuig, 4–4-re módosítva az állást. Így tizenegyespárbaj döntött, amelynek végén a Martfű ünnepelhetett, míg a hatalmasat küzdő és kétszer is felálló Dombóvár számára véget ért a kupasorozat.

Mol Magyar Kupa, 3. forduló

Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC 4–4 (2–0, 3–3, 4–4) – tizenegyesekkel: 5–4
Martfű, v.: Fehérvári (Bán, Vargha)
Dombóvár: Dombóvár: Nagy Sz.– Pintér M., Reizinger (Sárosi, a szünetben), Félegyházi (Zoboki, a szünetben), Mayer (Horváth Á., 61.), Párkányi, Sebestyén B., Hetesi (Gulyás, 53.), Kis-Fónai (Szabó D., 103.),  Kilin, Lódri. Edző: Martinka Dániel
Gólszerzők: Mahler (49., 108.), Kinyig (13.), Prozlik (44.), illetve Kilin (66.), Párkányi (73.), Pintér M. (83.), Szabó D. (119.). 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu