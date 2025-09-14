A Dombóvár a hosszabbítás végén még egalizált, majd tizenegyespárbajban búcsúzott

Az NB III Dél-Keleti csoportjának 14. helyezettje és a Dél-Nyugati csoport 15. pozíciójában álló együttes találkozója előzetesen kiegyenlített küzdelmet ígért. A Martfű ugyan két bajnokit is megnyert a szezonban, de egyik sikerét sem hazai pályán aratta, míg a Dombóvári FC eddig csak a kupában tudott diadalmaskodni, így most is ebben reménykedett Martinka Dániel csapata.

A dombóvári Kilin András gólt lőtt a Martfű elleni kupameccsen

Fotó: Mártonfai Dénes

A gyengébb formát mindkét oldalon érzékelni lehetett, a küzdelmes kezdés során főként pontrúgások jelentettek veszélyt. Nagy Szilveszternek korán nagyot kellett védenie, hogy ne kerüljön hátrányba a Tolna vármegyei alakulat. A 12. percben azonban már ő sem segíthetett: jobb oldali beadás után Kinyig maradt üresen, és pontos fejessel megszerezte a vezetést a hazaiaknak.

A gól után a vendégek aktívabb játékra váltottak, de a támadások a kapu előtti zónában rendre elhaltak. A martfűiek ügyesen tördelték a játékot, a dombóvári védelem pedig többször is bizonytalankodott az átmeneteknél, így Nagynak bravúrokat kellett bemutatnia, hogy ne nőjön tovább a hátrány. Bár a félidő második felében a dombóváriak többet birtokolták a labdát, igazi egyenlítési lehetőségig nem jutottak el. A szünet előtt pedig ismét jött a hazaiak erőssége: egy szöglet után Prozlik fejelt közelről a kapuba, így a Martfű 2–0-s vezetéssel vonulhatott pihenőre.

A hazaiak ötven perc játék után már 3–0-ra vezettek

A szünetben érkező heves zápor tovább nehezítette a játékot a már amúgy is rossz állapotú pályán. A csúszós talaj inkább a hazaiaknak kedvezett: a félidő elején Mahler megindulása végén növelte háromgólosra a Jász vármegyeiek előnyét.

A folytatásban a küzdelem és a szabálytalanságok kerültek előtérbe, több kisebb sérülés miatt is gyakran állt a játék. A Dombóvár azonban nem adta fel, és a kedvezőtlen körülmények ellenére is próbált támadni. Erőfeszítéseik a 66. percben hoztak eredményt: Kilin András lépett ki a védők közül, és megszerezte a szépítő találatot. A fiatal csatár ezzel lendületbe jött: néhány percekkel később büntetőt harcolt ki, amelyet Párkányi Zsolt magabiztosan értékesített, így egy gólra olvadt a különbség. A hajrára teljesen nyílt lett a mérkőzés: a Martfű igyekezett őrizni az előnyét, ám a 83. percben Pintér Máté távoli bombája utat talált a kapuba, amellyel a vendégek kiegyenlítettek.