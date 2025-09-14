1 órája
A Dombóvár a hosszabbítás végén még egalizált, majd tizenegyespárbajban búcsúzott
A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában a legjobb 32 közé jutásért a Dombóvári FC tizenegyesekkel búcsúzott.
Az NB III Dél-Keleti csoportjának 14. helyezettje és a Dél-Nyugati csoport 15. pozíciójában álló együttes találkozója előzetesen kiegyenlített küzdelmet ígért. A Martfű ugyan két bajnokit is megnyert a szezonban, de egyik sikerét sem hazai pályán aratta, míg a Dombóvári FC eddig csak a kupában tudott diadalmaskodni, így most is ebben reménykedett Martinka Dániel csapata.
A gyengébb formát mindkét oldalon érzékelni lehetett, a küzdelmes kezdés során főként pontrúgások jelentettek veszélyt. Nagy Szilveszternek korán nagyot kellett védenie, hogy ne kerüljön hátrányba a Tolna vármegyei alakulat. A 12. percben azonban már ő sem segíthetett: jobb oldali beadás után Kinyig maradt üresen, és pontos fejessel megszerezte a vezetést a hazaiaknak.
A gól után a vendégek aktívabb játékra váltottak, de a támadások a kapu előtti zónában rendre elhaltak. A martfűiek ügyesen tördelték a játékot, a dombóvári védelem pedig többször is bizonytalankodott az átmeneteknél, így Nagynak bravúrokat kellett bemutatnia, hogy ne nőjön tovább a hátrány. Bár a félidő második felében a dombóváriak többet birtokolták a labdát, igazi egyenlítési lehetőségig nem jutottak el. A szünet előtt pedig ismét jött a hazaiak erőssége: egy szöglet után Prozlik fejelt közelről a kapuba, így a Martfű 2–0-s vezetéssel vonulhatott pihenőre.
A hazaiak ötven perc játék után már 3–0-ra vezettek
A szünetben érkező heves zápor tovább nehezítette a játékot a már amúgy is rossz állapotú pályán. A csúszós talaj inkább a hazaiaknak kedvezett: a félidő elején Mahler megindulása végén növelte háromgólosra a Jász vármegyeiek előnyét.
A folytatásban a küzdelem és a szabálytalanságok kerültek előtérbe, több kisebb sérülés miatt is gyakran állt a játék. A Dombóvár azonban nem adta fel, és a kedvezőtlen körülmények ellenére is próbált támadni. Erőfeszítéseik a 66. percben hoztak eredményt: Kilin András lépett ki a védők közül, és megszerezte a szépítő találatot. A fiatal csatár ezzel lendületbe jött: néhány percekkel később büntetőt harcolt ki, amelyet Párkányi Zsolt magabiztosan értékesített, így egy gólra olvadt a különbség. A hajrára teljesen nyílt lett a mérkőzés: a Martfű igyekezett őrizni az előnyét, ám a 83. percben Pintér Máté távoli bombája utat talált a kapuba, amellyel a vendégek kiegyenlítettek.
A ráadásban mindkét csapat szerzett egy-egy gólt
A rendes játékidő 3–3-as döntetlennel zárult, a hosszabbítás kezdetét azonban a villámlás miatt a játékvezető elhalasztotta. A közel egyórás szünet után folytatódhatott a játék, de a pálya állapota ekkor már nem kedvezett a minőségi futballnak. Egy-egy kisebb lehetőség mindkét oldalon adódott, majd a 108. percben Pintér hibája büntetőt eredményezett a Martfű javára. Mahler nem hibázott, és ismét előnyhöz juttatta a hazaiakat.
A dráma azonban nem ért véget: az utolsó pillanatokban egy szöglet utáni kipattanót Szabó Dominik vállalt el távolról, a lövés pedig a tömegen át is eljutott a kapuig, 4–4-re módosítva az állást. Így tizenegyespárbaj döntött, amelynek végén a Martfű ünnepelhetett, míg a hatalmasat küzdő és kétszer is felálló Dombóvár számára véget ért a kupasorozat.
Mol Magyar Kupa, 3. forduló
Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC 4–4 (2–0, 3–3, 4–4) – tizenegyesekkel: 5–4
Martfű, v.: Fehérvári (Bán, Vargha)
Dombóvár: Dombóvár: Nagy Sz.– Pintér M., Reizinger (Sárosi, a szünetben), Félegyházi (Zoboki, a szünetben), Mayer (Horváth Á., 61.), Párkányi, Sebestyén B., Hetesi (Gulyás, 53.), Kis-Fónai (Szabó D., 103.), Kilin, Lódri. Edző: Martinka Dániel
Gólszerzők: Mahler (49., 108.), Kinyig (13.), Prozlik (44.), illetve Kilin (66.), Párkányi (73.), Pintér M. (83.), Szabó D. (119.).