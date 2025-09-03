szeptember 3., szerda

Atlétika

51 perce

Európa-bajnoki résztvevők is jönnek a bonyhádi megmérettetésre

Máté Réka

Lejárt a nevezési határidő a szeptember 6-i, bonyhádi MillFood Kupa nyílt atlétikai versenyre, 33 klubból 483 nevezést adtak le. A férfiaknál és a nőknél egyaránt a 200 méteres síkfutás és a távolugrás a legnépszerűbb: a férfiaknál 26, illetve 20, míg a nőknél 24 és 28 nevezést adtak le ezekben a versenyszámokban. Az Atlétikai Club Bonyhád 23 sportolója ötven versenyszámba nevezett. 

A versenyzők között ott lesz az AC Bonyhád versenyzője, a magyar bajnoki ezüstérmes Kling Réka, aki súlylökésben és diszkoszvetésben is rajthoz áll. Férfi diszkoszvetésben pedig a megyei csúcstartó, a tamperei U20-as Európa-bajnokságon új egyéni csúcsot dobó Beke Zétény (Tamási Tam-Bau AC) indul. 

A MillFood Kupa szeptember 6-án, szombaton 11.40-kor kezdődik az U14-es lányok 60 méteres gátfutásával, valamint a női súlylökéssel. A rendezvény utolsó versenyszáma pedig az U14-es fiúk 600 méteres síkfutása lesz 17.25 órakor.

 

