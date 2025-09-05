15 órája
Paksról igazolt Böde Dániel, Dunakömlődön a nulláról kezdték újra
Hétvégén utoljára a Tolna Vármegyei III. osztályban is útjára indul a labda. Hagyományt teremtve idén megnéztük, mely csapatoknál milyen játékosmozgás volt a nyáron. Az Észak csoport átigazolási körképe.
A vármegyei III. osztályban idén Észak és Dél régióra osztották a csapatokat, mindkét csoportba tizenegy csapat verseng a jobb pozícióért. Északon visszatér a körforgásba két év után a Dunakömlőd és ismét lesz második gárdája a Bölcskének. Mindkét együttesnél nagy volt a játékosmozgás nyáron, de elmondható a mezőnyről, hogy valamennyi csapatnál többen érkeztek, mint amennyien távoztak. Íme a nyári átigazolási körképünk.
Átigazolási körkép
Bölcskei SE II
Érkezett: Berényi Péter (Dunaföldvári FC), Besenczi István (Madocsa SE), Höss Bence, Farsang János, Tarczal Krisztián, Vajai Kornél (valamennyien újrakezdték), Kiss Máté, Oláh Tamás (mindketten Holler UNFC), Tóth György (Gyapa Derbi SE)
Távozott: Papp Zsolt (Mórágyi SE), Samu Gábor (ASE Paks), Szabó Zalán (Dunaújváros PASE), Tóth Donát (Kecskeméti LC), Vámos Péter Márk (Madocsa SE)
Edző: Felker Barnabás (maradt)
Dunakömlődi SE
Érkezett: a két év szünet után újjáalakult egyesület valamennyi játékosa friss igazolás
Távozott: –
Edző: Aradi Gábor
Györköny SE
Érkezett: Főfai Botond, Nyári Attila László (ASE Paks)
Távozott: –
Edző: Lamm Ádám (maradt)
Iregszemcse SE
Érkezett: Bognár Ferenc (Enying), Fleisch Milán (Dombóvári FC), Tóth Richárd (Törökkoppány), Veszprémi Richárd (újrakezdte), Veszprémi Roland (Simontornya TC)
Távozott: Horváth Kálmán (Aparhanti SE)
Edző: Mudris Nándor (maradt)
Kajdacsi SE
Érkezett: Bogdán Márk, Bogdán Zoltán, Tornóczi Ármin, Tornóczi Noel (valamennyien Tengelic SE), Hasító Gergő (Györköny SE), Márton János (Tolna VFC), Takács Lóránt (Németkéri SE)
Távozott: Zsinkó Zsolt (Báta KSE)
Edző: Kapás Attila
Madocsa SE
Érkezett: Ádám Dominik (Paksi FC II), Baksa Áron, Madár Krisztián (újrakezdték), Sáfrán Dávid (Tengelici SE), Vámos Péter Márk (Bölcskei SE)
Távozott: Besenczi István (Bölcskei SE II), Süli Máté (Dunakömlődi SE)
Edző: Böde Dániel (maradt)
Magyarkeszi KSE
Érkezett: Kapinya Róbert (Nagymányoki SE), Lendvai István György (Iregszemcsei SE), Teplán Benedek, Teplán Lőrinc (mindketten Tabi VSC)
Távozott: –
Edző: Papp Gábor (maradt)
