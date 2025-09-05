Paksról igazolt Böde Dániel, Dunakömlődön a nulláról kezdték újra

A vármegyei III. osztályban idén Észak és Dél régióra osztották a csapatokat, mindkét csoportba tizenegy csapat verseng a jobb pozícióért. Északon visszatér a körforgásba két év után a Dunakömlőd és ismét lesz második gárdája a Bölcskének. Mindkét együttesnél nagy volt a játékosmozgás nyáron, de elmondható a mezőnyről, hogy valamennyi csapatnál többen érkeztek, mint amennyien távoztak. Íme a nyári átigazolási körképünk.

Böde István (pirosban) és a Madocsa ismét versenyt futhat a bajnoki címért

Fotó: Molnár Gyula

Átigazolási körkép

Bölcskei SE II

Érkezett: Berényi Péter (Dunaföldvári FC), Besenczi István (Madocsa SE), Höss Bence, Farsang János, Tarczal Krisztián, Vajai Kornél (valamennyien újrakezdték), Kiss Máté, Oláh Tamás (mindketten Holler UNFC), Tóth György (Gyapa Derbi SE)

Távozott: Papp Zsolt (Mórágyi SE), Samu Gábor (ASE Paks), Szabó Zalán (Dunaújváros PASE), Tóth Donát (Kecskeméti LC), Vámos Péter Márk (Madocsa SE)

Edző: Felker Barnabás (maradt)

Dunakömlődi SE

Érkezett: a két év szünet után újjáalakult egyesület valamennyi játékosa friss igazolás

Távozott: –

Edző: Aradi Gábor

Györköny SE

Érkezett: Főfai Botond, Nyári Attila László (ASE Paks)

Távozott: –

Edző: Lamm Ádám (maradt)

Iregszemcse SE

Érkezett: Bognár Ferenc (Enying), Fleisch Milán (Dombóvári FC), Tóth Richárd (Törökkoppány), Veszprémi Richárd (újrakezdte), Veszprémi Roland (Simontornya TC)

Távozott: Horváth Kálmán (Aparhanti SE)

Edző: Mudris Nándor (maradt)