Eldőlt: idén is lesz vármegyei induló az atlétikai világbajnokságon!

Címkék#atlétikai világbajnokság#Böndör Márton#AC Bonyhád

Tizenkilenc versenyszámban tizenhét magyar sportoló lesz ott a szeptember 13-án kezdődő atlétikai világbajnokságon Tokióban, köztük a nagydorogi származású, bonyhádi nevelésű Böndör Márton, aki rúdugrásban méretteti majd meg magát.

Böndör Márton rúdugrásban lesz ott az atlétikai világbajnokságon Tokióban
Fotó: Dömötör Csaba

Az idei évtől már Győrött készülő 23 éves atléta a júniusi madridi csapat Európa-bajnokságon átvitte az egyéni rekordot jelentő 570 centiméteres magasságot, majd augusztus öt nap alatt kétszer is 5,62 métert ugrott. Teljesítményével a világranglista 47. helyére lépett elő, de miután egy nemzetből maximum hárman indulnak, harmincharmadik pozíciójával befért a legjobb 36 közé.

A világbajnokságra eredményeivel Szemerei Levente is kiharcolta az indulási jogot, de nem él a lehetőséggel. A szedresi maratoni futó ott volt a 2023-as budapesti vb-n, ahogy a szekszárdi születésű Németh Mátyás (távolugrás) és a dombóvári nevelésű Vindics-Tóth Lili Anna is rajthoz állt 1500 méteren.

 

