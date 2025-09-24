Telt ház Pakson, érmekért küzdött az utánpótlás

A negyvennegyedik alkalommal kiírt rangos tornán szombaton a diák korcsoportokon volt a sor, összesen háromszázhúsz kis judoka küzdött a dobogóért.

Rangos megméretést rendeztek az utánpótláskorú cselgáncsozók számára

Fotó: Molnár Gyula

A diák A-korcsoport számára ez a nap volt az országos bajnokság időpontja, a Ledényi JI három, a Kőrös JSE, a Gödöllői JK és a Tori JC két bajnokot is ünnepelhetett.

A diák B-korcsoport országos rangsorversenyén három arany- és három bronzéremmel a mosonmagyaróvári Kodomo SK szerezte meg az éremtáblázat első helyét a Kődös Judo SE és a DVTK előtt. A diák C-korcsoportosok Magyar Kupáját végül a Miskolci Sportiskola hódította el, két arany- és négy bronzéremmel, a Kaposvári USE, a Koroncói Tutti JK és a Kodomo SK előtt.

Vasárnapra az idősebbek küzdelmeire került sor, az ifjúsági és serdülő országos rangsorversenyen összesen 354 sportoló vett részt az ország minden tájáról, illetve a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Szerbiából és Ausztriából.