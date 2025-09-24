szeptember 24., szerda

Atom-kupa

1 órája

Telt ház Pakson, érmekért küzdött az utánpótlás

Címkék#korcsoport#Atom-kupa#rangsorverseny#cselgáncs#bajnokság

Csaknem hétszáz judós lépett tatamira hétvégén az Atomerőmű SE sportcsarnokában megrendezett Atom-kupa országos utánpótlásversenyen.

Teol.hu

A negyvennegyedik alkalommal kiírt rangos tornán szombaton a diák korcsoportokon volt a sor, összesen háromszázhúsz kis judoka küzdött a dobogóért. 

Rangos megméretést rendeztek az utánpótláskorú cselgáncsozók számára
Fotó: Molnár Gyula

A diák A-korcsoport számára ez a nap volt az országos bajnokság időpontja, a Ledényi JI három, a Kőrös JSE, a Gödöllői JK és a Tori JC két bajnokot is ünnepelhetett. 
A diák B-korcsoport országos rangsorversenyén három arany- és három bronzéremmel a mosonmagyaróvári Kodomo SK szerezte meg az éremtáblázat első helyét a Kődös Judo SE és a DVTK előtt. A diák C-korcsoportosok Magyar Kupáját végül a Miskolci Sportiskola hódította el, két arany- és négy bronzéremmel, a Kaposvári USE, a Koroncói Tutti JK és a Kodomo SK előtt.
Vasárnapra az idősebbek küzdelmeire került sor, az ifjúsági és serdülő országos rangsorversenyen összesen 354 sportoló vett részt az ország minden tájáról, illetve a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Szerbiából és Ausztriából.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
