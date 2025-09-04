A fregoliember nem akart visszajönni, a fazonszabász aláírt a riválishoz (képgalériával)

– Az Atomerőmű SE élvonalbeli gárdájánál vannak elképzelések, a megkezdett úton szeretnénk tovább haladni, hasonlóan szerepelni mint az előző szezonban – mondta Gulyás Róbert, az ASE szakosztályelnöke a szerdai eseményen. Hozzátette: a csapat a bajnoki címért akar játszani, de lépésenként haladnak előre, az első és legfontosabb találkozó a Szeged elleni szeptember 27-i szezonnyitó.

Gulyás Róbert szakosztályelnök szerint az Atomerőmű SE az élmezőnyben szerepel majd

Fotó: Molnár Gyula

Gulyás beszélt arról is, a csapat játékosai úgy vannak motiválva, hogy a négybe kerülés siker. Nagy kérdés, a klubok hogyan reagálnak a „kétmagyaros” szabályra, hiszen ez azt jelenti, hogy adott esetben öt külföldi közül kettőnek a padon kell ülni. Az ASE úgy erősített, hogy az élmezőnyben maradjanak. Az edző személyével kapcsolatban megjegyezte, mielőtt tavaly megegyeztek volna Kosztasz Flevarakisszal, a macedón szakvezetővel is tárgyalt.

Aleksandar Joncevski vezetőedző ismertetése szerint évek óta követi magyar bajnokságot, a magyar játékosok egy részét ismeri a válogatott meccsekről, tisztában volt vele, kik játszanak az ASE-ban. Tavaly a BL-ben volt csapatával a Falco ellen játszott, így ismeri bajnokság erőviszonyait. Minden csapat új külföldi játékosokat igazolt, mindenki egyenlő eséllyel indul az új pontvadászatban – tette hozzá.

A légiósok kiválasztását firtató kérdésekre a szakosztályvezető azt válaszolta, az edző dönti el milyen típusú játékosokat szeretne. Ezt követően ketten közösen megbeszélik, de a szerződtetések kapcsán a felelősség minden esetben az övé.

Az Atomerőmű SE májusban a bajnoki elődöntőben a későbbi bajnok Szolnoktól kapott ki

Joncevski a csapattal kapcsolatban úgy fogalmazott, úgy látja a pályán kívül is jó emberek a játékosai, ami fontos ahhoz, hogy jó csapat alakuljon ki. Örül, hogy fiatal magyar kosárlabdázói vannak, akiket lehet játszatni. Jók a külföldiek, Eilingsfeld János, Benke Szilárd és Révész Ádám pedig nagyon tapasztalt, régóta az NB I-ben játszanak.

Gulyás Róbert kiemelte, nem pótolni szerették volna a tavalyi légiósokat, hanem olyan csapatot építeni, amely hasonló erősségű. A több poszton bevethető kulcsember, Erik Lockett nem akart visszajönni Magyarországra; az irányító Yasiin Joseph – aki előző idényben 12 meccs erejéig beugrott az Atomerőmű SE-hez, és meghálálta a bizalmat, hiszen 10.5 pont, 4.4 gólpassz és 3.2 gólpassz fűződött a nevéhez – pedig mielőtt megkezdődött volna a licitháború a klubok között, aláírt Albához. A zuhanyhíradóban több magyar válogatott játékos neve is felmerült, Gulyás hangoztatta, hogy egyedül a Székesfehérvárra igazoló Pongó Marcellnek tett ajánlatot.

A csapatot érintő hír, hogy a visszavonuló Kovács Ákos helyett az új idényben Eilingsfeld János lesz a csapatkapitány.