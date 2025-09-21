Jól sikerült a főpróba, másodszor is legyőzte az Albát az Atomerőmű

A két csapat egy hete a XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna döntőjében találkozott egymással, amit szintén a paksiak nyertek (98–93). Ezúttal Eilingsfeld János és az amerikai Shereef Mitchell is a szakmai stáb rendelkezésére állt, a csapatkapitány három hét kényszerpihenő után lépett pályára.

Aleksandar Joncevski csapata öt győzelemmel és egy vereséggel zárta az edzőmeccsei sorát, a hazai rendezésű torna mellett a nyíregyházi Sitku Ernő Emléktornát is behúzta (az elődöntőben a DEAC-ot, a döntőben a Budapest Honvédot verte), míg a Kaposvártól alulmaradt még a felkészülés kezdetén.

Az előző szezonban bajnoki és Magyar Kupa bronzérmet szerző paksiak szeptember 27-én, szombaton a SZTE-Szedeák elleni hazai bajnokival kezdi meg a 2025/2026-os idényt.

Felkészülési mérkőzés

Alba Fehérvár–Atomerőmű SE 69–94 (20–18, 19–29, 14–25, 16–22)

ASE: Mitchell 17/12, Eilingsfeld 16/3, Benke 14/6, Bluiett 10/6, Edosomwan 9, Hicks 8, Révész 8/3, Géringer 5, Krivacevic 3, Cohill 2, Halmai 2, Nagy.