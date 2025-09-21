3 órája
Jól sikerült a főpróba, másodszor is legyőzte az Albát az Atomerőmű
A székesfehérváriak 2021-ben elhunyt legendás klubelnökről, Nagy Gáborról elnevezett emlékmérkőzéssel zárta le felkészülési mérkőzéseit a férfi NB I/A-ra készülő Atomerőmű SE, amely 94–69-re győzött az Alba Fehérvár vendégeként.
Aleksandar Joncevski gárdája öt győzelemmel és egy vereséggel zárta a felkészülési időszakot
Fotó: Molnár Gyula
A két csapat egy hete a XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna döntőjében találkozott egymással, amit szintén a paksiak nyertek (98–93). Ezúttal Eilingsfeld János és az amerikai Shereef Mitchell is a szakmai stáb rendelkezésére állt, a csapatkapitány három hét kényszerpihenő után lépett pályára.
Aleksandar Joncevski csapata öt győzelemmel és egy vereséggel zárta az edzőmeccsei sorát, a hazai rendezésű torna mellett a nyíregyházi Sitku Ernő Emléktornát is behúzta (az elődöntőben a DEAC-ot, a döntőben a Budapest Honvédot verte), míg a Kaposvártól alulmaradt még a felkészülés kezdetén.
Az előző szezonban bajnoki és Magyar Kupa bronzérmet szerző paksiak szeptember 27-én, szombaton a SZTE-Szedeák elleni hazai bajnokival kezdi meg a 2025/2026-os idényt.
Felkészülési mérkőzés
Alba Fehérvár–Atomerőmű SE 69–94 (20–18, 19–29, 14–25, 16–22)
ASE: Mitchell 17/12, Eilingsfeld 16/3, Benke 14/6, Bluiett 10/6, Edosomwan 9, Hicks 8, Révész 8/3, Géringer 5, Krivacevic 3, Cohill 2, Halmai 2, Nagy.