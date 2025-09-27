szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Thriller a javából

2 órája

Dráma Pakson: kétszeri hosszabbítás után kapott ki az Atomerőmű (képgalériával)

Címkék#SZTE-Szedeák#ASE (kosár)#Atomerőmű SE

Vereséggel nyitotta a 2025/2026-os NB I-es kosárbajnokságot az Atomerőmű SE férficsapata.

Teol.hu

Kiváló játékkal kezdte meg az idényt az újjáalakult Atomerőmű SE tétmérkőzésen saját közönsége előtt, a második negyedtől azonban a szegediek is megjöttek a meccsbe és többször is tíz ponton belülre tudtak kerülni. Három perccel a vége előtt aztán a DEAC-tól igazolt Dorde Drenovac pontjaival fordított a Tisza-parti gárda, de Trevon Bluiett ráadásra mentette a találkozót. A kétszeri hosszabbításban Keegan Records volt a nyerőember, a vendégek ezzel kiénekelték a győzelmet Aleksandar Joncevski legénysége szájából. 

atomerőmű se paks szte-szedeák szeged
Az Atomerőmű SE új centere, Zena Edosomwan dupla-duplával nyitott az NB I-ben
Fotó: Molnár Gyula

NB I/A, alapszakasz, 1. forduló
Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák 87–92 (28–10, 16–24, 17–17, 14–24, 5–5, 7–12) – h. u.
Paks, 1000 néző. V: Cziffra Cs., Rácz Zs., dr. Németh
Paks: HICKS 11/3, Bluiett 16/9, BENKE 15/6, Eilingsfeld 10/3, EDOSOMWAN 12. Csere: Halmai 5, Mitchell 11/6, Krivacevic, Révész 7/3, Géringer. Vezetőedző: Aleksandar Joncevski
Szeged: Vulikics 8/6, CSEH B. 15, DRENOVAC 25/6, Zsiros P. 7/6, RECORDS 31. Csere: Fortune 4, Polányi, Anda 2. Vezetőedző: Simándi Árpád
Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–3. 7. p.: 21–8. 12. p.: 28–16. 15. p.: 30–24. 17. p.: 38–26. 21. p.: 46–34. 25. p.: 52–41. 28. p.: 55–48. 34. p.: 61–53. 37. p.: 70–70. 40. p.: 75–75.  45. p.: 80–80. 

NB I: Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák

Fotók: Molnár Gyula

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu