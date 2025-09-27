Dráma Pakson: kétszeri hosszabbítás után kapott ki az Atomerőmű (képgalériával)

Kiváló játékkal kezdte meg az idényt az újjáalakult Atomerőmű SE tétmérkőzésen saját közönsége előtt, a második negyedtől azonban a szegediek is megjöttek a meccsbe és többször is tíz ponton belülre tudtak kerülni. Három perccel a vége előtt aztán a DEAC-tól igazolt Dorde Drenovac pontjaival fordított a Tisza-parti gárda, de Trevon Bluiett ráadásra mentette a találkozót. A kétszeri hosszabbításban Keegan Records volt a nyerőember, a vendégek ezzel kiénekelték a győzelmet Aleksandar Joncevski legénysége szájából.

Az Atomerőmű SE új centere, Zena Edosomwan dupla-duplával nyitott az NB I-ben

Fotó: Molnár Gyula

NB I/A, alapszakasz, 1. forduló

Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák 87–92 (28–10, 16–24, 17–17, 14–24, 5–5, 7–12) – h. u.

Paks, 1000 néző. V: Cziffra Cs., Rácz Zs., dr. Németh

Paks: HICKS 11/3, Bluiett 16/9, BENKE 15/6, Eilingsfeld 10/3, EDOSOMWAN 12. Csere: Halmai 5, Mitchell 11/6, Krivacevic, Révész 7/3, Géringer. Vezetőedző: Aleksandar Joncevski

Szeged: Vulikics 8/6, CSEH B. 15, DRENOVAC 25/6, Zsiros P. 7/6, RECORDS 31. Csere: Fortune 4, Polányi, Anda 2. Vezetőedző: Simándi Árpád

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–3. 7. p.: 21–8. 12. p.: 28–16. 15. p.: 30–24. 17. p.: 38–26. 21. p.: 46–34. 25. p.: 52–41. 28. p.: 55–48. 34. p.: 61–53. 37. p.: 70–70. 40. p.: 75–75. 45. p.: 80–80.