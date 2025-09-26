Majdnem teljes átalakulás Pakson – hova vezethet ez a szezonban?

Az Atomerőmű SE nyara egyszerre szólt a változásról és az állandóságról. Miközben a kispadon és a légiósok körében új neveket kell megszokjon a publikum, a hazai magot sikerült egyben tartani, főleg a meghatározó játékosokat.

Az északmacedón Aleksandar Joncevski irányítja nyártól az Atomerőmű SE csapatát

Fotó: Molnár Gyula

Új vezetőedző a kispadon

A családi okokra hivatkozva távozó Kosztasz Flevarakisz vezetőedző helyére Aleksandar Joncevski érkezett. A 44 éves macedón szakember kinevezésekor az lehetett a kérdés, hogy mennyire fog illeszkedni a keret az edzőhöz, és milyen gyorsan sikerül egy egységes csapatot formálni a stabil magyar magból és a teljesen új légiós sorból.

A macedón szakember eddigi pályafutása során rendre szervezett, gyors kosárlabdát épített, ahol a hangsúly a csapatmunkán és a fegyelmezett védekezésen van. Filozófiájában az egyéni villanások helyett az összehangolt mozgás és a ritmusos labdajáratás dominál – pontosan az a terület, ahol tavaly a paksiak gyakran gondban voltak a statikus támadások ellen.

Kulcskérdés lesz, mennyire tudja gyorsan egységes csapattá formálni a játékosokat – ehhez nyílt, de következetes vezetési stílusa jó alapot adhat.