Majdnem teljes átalakulás Pakson – hova vezethet ez a szezonban?
Az Atomerőmű SE a 2025–2026-os idénynek új edzővel és teljesen kicserélődött légiósokkal vág neki. A magyar mag érdemi része egyben maradt, a cél pedig nemkevesebb, mint az előző szezon bronzérmének megismétlése, sőt túlszárnyalása.
Az Atomerőmű SE nyara egyszerre szólt a változásról és az állandóságról. Miközben a kispadon és a légiósok körében új neveket kell megszokjon a publikum, a hazai magot sikerült egyben tartani, főleg a meghatározó játékosokat.
Új vezetőedző a kispadon
A családi okokra hivatkozva távozó Kosztasz Flevarakisz vezetőedző helyére Aleksandar Joncevski érkezett. A 44 éves macedón szakember kinevezésekor az lehetett a kérdés, hogy mennyire fog illeszkedni a keret az edzőhöz, és milyen gyorsan sikerül egy egységes csapatot formálni a stabil magyar magból és a teljesen új légiós sorból.
A macedón szakember eddigi pályafutása során rendre szervezett, gyors kosárlabdát épített, ahol a hangsúly a csapatmunkán és a fegyelmezett védekezésen van. Filozófiájában az egyéni villanások helyett az összehangolt mozgás és a ritmusos labdajáratás dominál – pontosan az a terület, ahol tavaly a paksiak gyakran gondban voltak a statikus támadások ellen.
Kulcskérdés lesz, mennyire tudja gyorsan egységes csapattá formálni a játékosokat – ehhez nyílt, de következetes vezetési stílusa jó alapot adhat.
Miként alakult át a keret?
A magyar mag együtt maradt: Benke Szilárd, Eilingsfeld János, Révész Ádám és Halmai Dániel továbbra is az aktív rotáció részei lesznek. Közülük Benke és Eilingsfeld válogatott szintű tapasztalata biztos alapot jelenthet. A klubhoz csatlakozott az Alba Fehérvártól érkező Krivacsevics Markó, aki korábban Körmenden és Szombathelyen is bizonyított kiegészítőemberként, valamint a Szegedről érkező 22 esztendős Eric Cohill, aki lendületet és fiatalságot hozhat a csapatba. Kovács Ákos visszavonult, Dorogi Gergő a Honvédhoz igazolt, a fiatalok közül pedig Kékesi Kolos másodosztályban folytatja.
A légiós kontingens teljesen kicserélődött. A legfájóbb veszteség Erik Lockett távozása, aki kulcsember volt több poszton, de nem akart visszatérni Magyarországra. Jay Jay Chandler pontjai hiányozni fognak, de öncélú játéka már kevésbé, Khalil Dukes és De'Quon Lake pedig nem győzte meg annyira a vezetőséget, hogy marasztalják őket.
Az új érkezők közül a magyar közönség számára ismerős lehet Tony Hicks, aki két éve Zalaegerszegen játszott. Inkább irányító típus, stílusa jól illeszkedhet Joncevski elképzeléseihez. Az Ohio Egyetemről kikerülő Shereef Mitchell igazi „kétirányú” hátvéd, aki egyetemi csapatában vezérszerepet játszott. A rutint a 30 éves Trevon Bluiett képviseli, aki a török, a német, a lengyel és a francia élvonalban is megfordult, jó kezű dobóként és fegyelmezett védőként ismert. A palánk alá a nigériai-amerikai Zena Edosomwan érkezett, aki a Harvardon nevelkedett, legutóbb Japánban játszott, és kemény fizikumával segítheti a paksi rotációt.
Van feljebb az előző évnél?
Az előző, 2024–2025-ös szezon zárásaként azt lehetett kiemelni, hogy az ASE akkor játszott igazán jól, ha csapatként működött. A rájátszás is igazolta: nem egyéni hősök vitték előre a csapatot, hanem a közösen felépített rendszer.
A keret átalakítása nevek és profilok alapján jónak tűnik, bár kétségtelen, hogy Joncevski egy nagy feladatot vállalt magára. Flevarakisz véget vetett az ínséges időknek és újra bronzéremre vezette a csapatot. A északmacedón szakembernek ezt kellene legalább megismételni, vagy akár felül is múlnia, mert azt Gulyás Róbert, az ASE szakosztályelnöke is elmondta a szurkolói ankéton, hogy „a megkezdett úton szeretnénk tovább haladni, hasonlóan szerepelni mint az előző szezonban”.
A felkészülés jól sikerült (hét meccsből hat győzelem), azonban ezekből a meccsekből komoly következtetéseket nem érdemes levonni, hiszen ott a kitalált játék finomítása mellett más felállások tesztelése is központi szerepet játszott.
„Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl. A csapat maximálisan elvégezte a munkát, amit az edzői stáb felállított nekünk. […] Úgy gondolom a felkészülési tornák nagyon jól sikerültek, nyilván az edzőmérkőzésekből nem szabad kiindulni, de azért mégiscsak adott egy képet a csapatról. Azt észrevehettük, hogy itt mindenki meg fog halni a pályán, tehát mindenki küzdeni fog minden egyes labdáért” – jellemezte a nyarat Eilingsfeld János.
Amennyiben a koncepció gyorsan testet ölt, és az új rendszer élesben is olyan jól működik, mint a felkészülés során, az ASE képes lehet legalább olyan eredményes szezont futni, mint tavaly. Ha viszont a légiósok beilleszkedése elhúzódik, a rajt nehezebbé válhat – ám hosszabb távon mindenképpen rendezettebb és tudatosabb játék várható Pakson. A riválisok átalakulása szintén nagyban befolyásolhatja az erőviszonyokat, de az biztos, hogy az atomvárosiak ismét stabil alapokra támaszkodhatnak. Ez pedig minden reményt megad arra, hogy a szurkolótábor idén is számos győzelemnek örülhessen.