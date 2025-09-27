Az új edző új stílust honosít meg az ASE kosárcsapatánál

Az Atomerőmű SE vendége az SZTE-Szedeák lesz az első fordulóban.

Eilingsfeld János, az Atomerőmű SE új csapatkapitánya

Fotó: Molnár Gyula

A Tisza-partiak ellen nem mehet biztosra a piros-kék csapat, hiszen nyáron jól erősítettek a 12. helyen záró szegediek. Pécsről visszatért Kerpel-Fronius Gáspár, valamint a DEAC-tól szerződtették Djordje Drenovacot is. A szerb „kiscsatár” öt szezont húzott le a DEAC-ban, s rendre 18 pont körül átlagolt az A csoportban. Az amerikai hátvéd, Josh Fortune nyolc év után tért vissza Szegedre. A 30 éves játékos karrierje első európai idényét az SZTE csapatában töltötte: a 2017-18-as szezonban 16 pontot, 4 lepattanót és 3 gólpasszt átlagolt, a triplákat 37.5 százalékkal értékesítette. A szintén amerikai egyesült államokbeli center, Keegan Records a svájci élvonalban szereplő Starwings Basel játékosaként 15.5 pontot és 10.6 lepattanót átlagolt az elmúlt idényben.

A paksiak jól sikerült felkészülési időszakkal hangoltak a szezonrajtra. Az első találkozón a B csoportos Phoenix-MT Fót nem jelentett leküzdhetetlen akadályt, majd a Kaposvár ellen egy brusztolós, kemény meccsen maradtak alul. Ezt követően megnyerték a Sitku Ernő és a Morgen Ferdinánd Emléktornát is, majd idegenben az Alba Fehérvár együttesét győzték le.

„A sérülésem rendbe jött, remélem most már egészséges maradok, százszázalékos állapotban várom a bajnoki nyitányt – mondta Eilingsfeld János, az ASE csapatkapitánya. – Az új edző érkezésével biztosan változik a stílusunk. Tavaly inkább az egyéni játékokkal voltunk sikeresek, most teljesen más lesz a játékunk. Az új szakvezető, Aleksandar Joncevski a labdajáratásra helyezi a fókuszt, a csapatjáték dominál majd. A Szeged jól erősített a nyáron, komoly légiósokat igazoltak, Drenovacot senkinek nem kell bemutatni. Felkészültünk belőlük, komolyan vesszük a találkozót, hazai pályán természetesen győzelmet várok a csapattól.”

Az Atomerőmű SE kétszer is összecsapott az Alba Fehérvárral

A májusi fináléban a Falcót 3–0-ra verő címvédő szolnokiak azzal a Kaposvárral csapnak össze, amely a kiesett PVSK-VEOLIA helyére került az élvonalba. A Magyar Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes Szombathely idegenben kezd, ugyanis Oroszlányba látogat az első körben.

A 2025/26-os idényben két szerdai játéknap lesz: november 5-én és november 19-én tartanak teljes hétközi fordulót. A lebonyolítás nem változik a korábbiakhoz képest, az alapszakasz (csapatonként 26 mérkőzés) után rögtön a negyeddöntő, illetve az alsóházi rájátszás következik. A playoffban az 5. és 7. helyért két győzelemig tart a párharc, míg a bronzcsata és a finálé három nyert találkozóig tart.

Az 1. forduló programja péntek: Sopron KC–Alba Fehérvár 19.00. Szombat: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK 18.00, MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 18.00, Atomerőmű SE– SZTE-Szedeák 18.00, Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 18.00, Debreceni EAC–Budapesti Honvéd SE 18.00, Egis Körmend–NKA Universitas Pécs 18.00.