Világbajnok kenus és spartathlonista is rajthoz állt az ATOMfutáson – videó

Címkék#teol video#Juhász István#BrutálATOM#Atomerőmű SE#Prantner Gábor#Atomfutás

Rekordnevezéssel zajlott le idén a XIII. ATOMfutás és a XII. BrutálATOM, a két versenyen több, mint ezerötszázan vettek részt. Az utcai futóversenyen hét, míg az akadályfutáson három táv közül választhattak a mozogni vágyók.

atomfutás brutálatom futóverseny paks
Rekordnevezés érkezett be az idei ATOMfutásra és BrutálATOM-ra
Fotó: Molnár Gyula

Világbajnok az ATOMfutáson

Az ATOMfutás királyszámát, a 32 kilométeres távot Kuczkó Róbert nyerte 2:33:17 órás eredménnyel, megelőzve, megelőzve Balogh Ferencet és a paksiak kétszeres Spartathlon-indulóját, Prantner Gábort. A hölgyeknél Juhász-Tompa Melinda szakította át elsőként a képzeletbeli célszalagot 2:56:00-ás idejével.

Hét kilométeren rajthoz állt az idén világbajnoki címet, valamint világ- és Európa-bajnoki bronzérmet szerzett madocsai kenus, Juhász István is, akinek páros társa, Kollár Kristóf is szurkolt az embert próbáló Pollack Mihály utca meredek szakaszán.

A közel negyven akadályt magába foglaló BrutálATOM classic távján Czigány Bánk diadalmaskodott 1:00:02 órás idővel, a hölgyeknél Kosztolányi Adrienn (1:21:38) volt a leggyorsabb a kilenc kilométeren.

Az ATOMfutás és a BrutálATOM eredményei ide kattintva megtekinthetők.

 

