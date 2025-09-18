24 perce
Világbajnok kenus és spartathlonista is rajthoz állt az ATOMfutáson – videó
Rekordnevezéssel zajlott le idén a XIII. ATOMfutás és a XII. BrutálATOM, a két versenyen több, mint ezerötszázan vettek részt. Az utcai futóversenyen hét, míg az akadályfutáson három táv közül választhattak a mozogni vágyók.
Világbajnok az ATOMfutáson
Az ATOMfutás királyszámát, a 32 kilométeres távot Kuczkó Róbert nyerte 2:33:17 órás eredménnyel, megelőzve, megelőzve Balogh Ferencet és a paksiak kétszeres Spartathlon-indulóját, Prantner Gábort. A hölgyeknél Juhász-Tompa Melinda szakította át elsőként a képzeletbeli célszalagot 2:56:00-ás idejével.
Hét kilométeren rajthoz állt az idén világbajnoki címet, valamint világ- és Európa-bajnoki bronzérmet szerzett madocsai kenus, Juhász István is, akinek páros társa, Kollár Kristóf is szurkolt az embert próbáló Pollack Mihály utca meredek szakaszán.
A közel negyven akadályt magába foglaló BrutálATOM classic távján Czigány Bánk diadalmaskodott 1:00:02 órás idővel, a hölgyeknél Kosztolányi Adrienn (1:21:38) volt a leggyorsabb a kilenc kilométeren.
Az ATOMfutás és a BrutálATOM eredményei ide kattintva megtekinthetők.
Idén is rekordot döntött az indulók száma az ATOMfutáson (galéria)
Brutálisra sikerült az idei futás, ami megmozgatott kicsiket és nagyokat (galéria)
